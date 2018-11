Život piše stihove: Dženan Lončarević nikad emotivniji, ova pesma tera na suze (video)

Popularni pevač Dženan Lončarević obradovao je svoje obožavatelje novom pesmom koja nosi naziv “Piješ, sine”, a za nju je snimio i spot koji nikog nije ostavio ravnodušnim.

Njegovi fanovi složili su se u tome da je ovaj spot čista umetnost, a ono što je zanimljivo jeste da se u njemu pojavljuje i Željko Vasić koji svira harmoniku.

Tekst pesme je veoma emotivan i govori o razgovoru majke i sina koja je tužna, jer on previše pije, a on joj objašnjava da je to zbog nesrećne ljubavi…

U nastavku pogledajte šta je to što je sve oduševilo i pripremite maramice, sigurno će vam trebati.