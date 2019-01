Zdravko Čolić: Moraš da držiš stranu ženi, a deca su nešto što bi da priviješ na srce

Malo je zvezda na ovim prostorima koje su tokom višedecenijske karijere uspele da sačuvaju ugled i ne izgube sjaj kao što to polazi za rukom Zdravku Čoliću. Od prvog pojavljivanja na sceni do danas dokazuje da je spoj srdačnosti i odmerenosti šmekerska i vanvremenska kombinacija. Ne postoji kutak bivše Jugoslavije u kojem ga ne dočekuju kao svog, što je pokazala i turneja kojom je promovisao album “Ono malo sreće”. Slavni pevač uživa u roditeljstvu, ali priznaje taj izazov postaje sve veći. Tinejdžerski dani uneli su novu dinamiku u njegov život. U razgovoru za “Hello!” otkriva da li supruzi i ćerkama ispunjava sve želje?

– Kada im nešto zatreba, tu sam da ispunim želje, onoliko koliko je potrebno.

Kako ste iskoristili zimski raspust, jeste li uspeli da otputujete na odmor ili je to tek u planu?

– Delimično uspemo da iskoristimo vreme raspusta i odmora za zajedničko putovanje. Kao i do sada, to će verovatno biti u januaru, možda i februaru, ali svakako ćemo negde otići. To je neko naše vreme.

Ćerke prolaze kroz turbulentne tinejdžerske dane. Ko uspostavlja kontrolu u kući – vi ili supruga?

– To je sada treniranje strogoće. Mama vodi porodicu i decu, a tata je između dve vatre – hteo bi da bude više blag, ali ne može, jer se time ruše porodični mir i disciplina. Moraš da držiš stranu ženi, a opet deca su nešto što bi da priviješ na srce. Tako da sam u najgorem položanju, ne znam na koju stranu da krenem. Nekad imaš dobro rešenje, a nekad su to teške odluke koje čovek mora da ispoštuje.

Kao otac dve ćerke koje tek očekuju velike životne bitke, koliko ste zadovoljni položajem žene u današnjem društvu?

– Mogao bi da bude mnogo bolji. Žene još nisu ravnopravne u društvu, naročito u poslu, mada, objektivno gledano, one vladaju svetom. Bolje razmišljaju i suočavaju se sa problemima nego muškarci. Mogu još da napreduju na lestvici ravnopravnosti i treba ih podržati.

Strepite li za budućnost vaše dece?

– Danas se roditelji susreću sa više izazova nego u vreme socijalizma i komunizma, nekih drugih uslova kada su država i policija motrili na ekscese. Što je čovek stariji, sve manje može da kontroliše decu. Iz kuće izlaze vaspitanje i obrazovanje, disciplina, ali ne možete ih držati pod staklenim zvonom. Strepnja postoji gde god da smo, međutim, sve je u Božjim rukama. Njihova je “i sadaka i nafaka”, što bi rekli Bosanci, odnosno biće onako kakva im je sudbina. Držim se toga da, ako je neko rođen pod srećnom zvezdom, mimoići će ga loše, a ako nije, nešto će ga strefiti. Na to se malo oslanjamo kao roditelji, mada, naravno, ne bi trebalo prepuštati sve sudbini. Čovek mora da se bori i da se trudi.

Osećaju li ćerke teret vaše popularnosti?

– Deca nisu opterećena, što je dobro. Ne moraju da slušaju tatinu muziku, to nije bitno, ali kada vide da ga drugi uvažavaju, postanu svesne njegove popularnosti.

Decenijama pevate najlepše ljubavne stihove. Da li ste jednako laki na nežnim rečima za vaše voljene ili ste od onih Balkanaca koji ljubav iskazuju čvršćim stavom?

– To je periodično. Nekad treba biti blag, nekad strog, pa i ja treniram strogoću, ali obično prevlada moja blagost u odnosu prema ljudima i decu. To je nešto što imam, što se nekad možda zloupotrebljava.

Svi se pitaju kakav je Čola kada se naljuti, šta može da ga izbaci iz takta?

– Mi Blizanci imamo dve strane, dva čoveka u jednom biću. Nekad reagujemo vrlo oštro i ozbiljno, nekad blago. To je onaj drugi čovek u tebi, pozitivniji, mirniji, društveniji, emotivniji, sklon razmeni lepe energije. Kada se naljutim, vrlo sam temperamentan. U krajnjem slučaju znam da budem i vrlo loš. Bliski ljudi znaju koliko umem da budem strog, pogotovo u poslu. U privatnom životu retko mogu da uđem u neki problem sa ljudima, ali u poslu sam stroži, i prema drugima, i prema sebi. Jer, ako tu pravimo greške, popravnog nema. Možda nekad reagujem previše emotivno, pa se kasnije kajem, ali to je odlika mog temperamenta i unutrašnjeg bića. No, brzo se odljutim i kasnije pravim neke male ustupke zbog svog ponašanja.