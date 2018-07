Vilander o Novaku: Jelena je ključna, svi su kao kordon koji ga štiti od svega

Povezane vesti



Sedmostruki Grend slem šampion Mats Vilander smatra da je ključni faktor povratka Novaka Đokovića okupljanje njegovog starog tima.

Đoković je u nedelju četvrti put osvojio Vimbldon, što mu je 13. Grend slem u karijeri, ali prvi posle skoro dve godine.

–Nisam mogao da zamislim da Đoković osvoji opet Vimbldon bez poznatih lica u njegovom boksu. To je za mene bilo ključno. Zahvaljujući tome je mirniji dok opet pronalazi svoj ubilački instinkt. Povratak Marjana Vajde je ključan. Jelena, njegova žena, je ključna. Svi su opet ujedinjeni iza njega, kao neka vrsta kordona koji štiti Novaka od svega – rekao je Vilander, prenosi B92.

Tako su ove godine po jedan GS posle dugo godina osvojila trojica najboljih igrača u poslednjih 15 godina, Rodžer Federer (Australijen open), Rafael Nadal(Rolan Garos) i Đoković (Vimbldon).

–Potera se nastavlja, njegov povratak u vrh je uzbudljiv. Potera je pokrenuta kada Federer više nije toliko pobeđivao, kada je Nadal pobeđivao posebno na Rolan Garosu, a Novak osvajao skoro sve ostalo. To opet počinje. Njih trojica će pokušati da ostvare još više. Ne kažem da Rodžer ili Rafa mogu to da urade, ali naći će razlog da nastave da rade da izazovu Đokovića. To je ogromno. U Njujorku ćemo videti ko je najbolji u 2018. To će biti borba za šampiona. Neće biti važan poredak na ATP listi, jer je za njih osećaj da su najbolji u godini važniji od broja 1 – zaključio je nekadašnji prvi teniser sveta.