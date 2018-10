Tamara Aleksić: Nežna Nikol Kidman srpskog filma

Mlada Tamara Aleksić privukla je pažnju javnosti kada se kao Lenka Dunđerski pojavila u filmu “Santa Maria della Salute”. Partner u filmu bio joj je Vojin Ćetković.

Plavokosa Tamara nežnog izgleda ima 26 godina, ćerka je reditelja Gorana Aleksića i voditeljke Tanje Peternek, a njeni roditelji isprva nisu bili za ideju da im se ćerka bavi glumom. Sve je počelo dok je Tamara još bila u četvrtom razredu srednje škole.

Kada je čula da njena mezimica želi da se bavi glumom, njena mama, novinarka Tanja Peternek, autorka emisije “TV lica kao sav normalan svet”, odmah je pozvala Ivana Bosiljčića.

– Kada mi je rekla da će studirati glumu, zamolila sam Bosketa, koji je veliki i glumac i čovek, definitivino među pet najboljih u Srbiji, da joj skrene pažnju kakav je to posao. Sećam se da smo se videli posle njegovog koncerta u Sava centru. On ju je posavetovao: “Biti glumac je najteži posao, a teže od toga je samo biti glumica”. Pitao ju je i da li je sigurna da to želi, a ona je bila samouverena: “Želim samo to i ništa drugo.” Kada je to izgovorila, Ivan me je pogledao i samo je izustio: “Pa evo, ja sam probao” – rekla je Tanja Peternek Aleksić svojevremeno.

Ipak, mladu Tamaru ništa nije pokolebalo da ostvari san. Nekoliko godina kasnije, prvi kadar koji je Tamara snimila bio je upravo sa Ivanom Bosiljčićem, i to u ostvarenju “Šešir profesora Koste Vujića”.

Nakon uloge Lenke Dunđerski, Tamara je postala predmet interesovanja javnosti. O njenoj lepoti se uveliko piše, a svaki korak je veoma propraćen.

Tako je Tamara svojevremeno objavila fotografiju na kojoj se vidi da se tetovirala. U tom momentu, dobila je brojne negativne komentare poput onih da joj takav vid isticanja nije potreban, jer je prirodno prelepa.

Tamara je svima strpljivo odgovarala, ali nije želela da otkrije da li je tetovaža prava ili ne.

– Najlepše hvala svima na divnim rečima. Ali, potrebe su u svakom čoveku drugačije. Što nas i čini razlicitim i zbog toga posebnim – svojim, sa svojim ukusom. A samo “svoje sviđanje sebe” se najviše racuna. (U NePreteranimDozama, naravno). Zato nemate potrebu da nadu trošite na moje tetoviranje pravo ili lažno. Sve je do pojedinca – napisala je tada Aleksićeva.