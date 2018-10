Tamara Aleksić: Glumci moraju da kalkulišu od 1. do 1. u mesecu kako bi finansijski opstali

U Srbiji vladaju predrasude da glumci žive u raskoši, te da zbog činjenice da su poznati ne dele i onu tešku stranu sudbine naroda. Međutim, istina je malo drugačija, što je u intervjuu za “TV Magazin“ potvrdila i mlada glumica Tamara Aleksić.

Krediti, dugovi, male penzije nešto je sa čime se, poput mnogih ljudi, suočavaju i umetnici u našoj zemlji, a mlada glumica Tamara Aleksić ispričala je koliko dana glumac može da živi od svog posla.

– Pitate me da li je tačno to da mnogi glumci kažu da nekada moraju da kalkulišu od 1. do 1. u mesecu kako bi finansijski opstali? Da i da. Duplo da – potvrdila je mlada glumica.

Ona igra u serijama, ali i u nekoliko pozorišnih predstava, te joj je raspored gust i izuzetno je vredna, što je svakako pohvalno za mladog glumca koji počinje da se probija na umetničkom nebu.

Ipak, svi mi danas svedoci smo i da glumac nema pravo da oseća umor, upale, povrede, da često igra i kada mu nije dobro ili ima privatne probleme.

Glumac je tu zbog gledalaca, jer oni žele da vide sto odsto od njega. Tamara Aleksić je ispričala koliko je zbog uloge i želje da je iznese na pravi način bila prinuđena da igra i kada nije imala snage za to.

– Oh da. Koliko puta sam slušala priče o kolegama koji su igrali predstavu to veče, a istog dana su imali smrtni slučaj, ili tokom predstave doživeli povredu i uprkos tome nastavili da igraju, jedva govore od prehlade, ali kako stanu na scenu – predstava ne ispašta. Postoji posebna posvećenost u ovom poslu koja je očaravajuća, ali nikad laka. Mislim da to govori o tome koliko je čovek spreman da da, uprkos svemu, zarad nečeg što voli. Ali dok gledate predstavu, a iza kulisa se dešava ovo što sam navela, a navela sam samo dva slučaja od njih milion, pitam se da li publiku zaista zanima to iza ili predstava koju su došli da gledaju.

Inače, Tamara Aleksić u seriji „Pogrešan čovek“ igra damu koja je zbog ambicija spremna na sve da dođe do svog cilja. Vrlo uspešno balansira između dva muškarca. Za razliku od Lenke Dunđerski, uloge koja ju je proslavila kao glumicu, Nastasja je vrlo slobodnog duha. Upitali smo je koliki joj je to bio izazov, te koliko je takvih devojaka sretala tokom života.

– Mislim da ste prelako stavili etiketu na Nastasju iz „Pogrešnog čoveka“. Dajte joj vremena, kao i svakom čoveku koga upoznate, i videćete da nije sve tako crno ili belo. Nastasja je neko koga mi je jako interesantno da igram. Preduzimljiva je, brza, snalažljiva, ali i neko ko se trudi da odstrani to ljudsko u sebi da bi bila funkcionalnija. Taj princip sam viđala, ali to nije balansiranje između racija i emocija već isključivost i zato to ne funkcioniše najbolje. Zbog toga mislim da je Lenka bila slobodnija. Ona je sebi dozvoljavala da se prepusti svojim emocijama i to je nju činilo slobodnom iako socijalne okolnosti nisu. Tako da ću se vratiti na prvobitnu misao ili molbu: ne lepite etikete.

Tamara Aleksić je izuzetno nežna, posebne lepote. Da li je to prednost ili mana i jesu li je u životu zbog toga pogrešno shvatali, otkrila nam je upravo ona.

– Mislim da ne treba da se fokusiraš na to kako si shvaćen jer ako je tvoja namera jasna i čista ona isplivava i iz pogleda. Nema kalkulacije pre no što nešto kazem zbog toga šta će drugi da misle i kako će to shvatiti. Onda živiš život i govoriš radi drugog. A meni se čini da je to nekako protraćen život onda, zar ne? Onda gradiš svoj imidž, a ne sebe. Ne znam – podelila je svoja razmišljanja za „TV Magazin“ mlada glumica.