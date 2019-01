Tačka na spekulacije: Nikola Rađen se oglasio o razvodu

Ana Kokić i Nikola Rađen sporazumno su doneli odluku da se razvedu, ali im je uprkos tome veoma teško zbog činjenice da je njihovom desetogodišnjem braku došao kraj.

Kako saznajemo, pevačica i vaterpolista odlučili su da stave tačku na bračnu zajednicu jer su se emocije među njima ugasile. Ani i Nikoli je veoma teško zbog perioda kroz koji prolaze, ali je do razvoda moralo da dođe budući da su se udaljili i da stvari u njihovom odnosu više nisu funkcionisale kako treba.



– Sve što mogu da vam kažem je da ćemo se Ana i ja u narednih par dana obratiti zajedničkim saopštenjem u javnosti i medijima vezano za ovu situaciju. Hvala na razumevanju – rekao je Nikola Rađen za “Blic”.

Uskoro bivši par ćerkama Nini i Tei je na Božić, pred Rađenov let u Rusiju, saopštio da se mama i tata rastaju. Oni su se potrudili da im na najbolji mogući način objasne situaciju, a deca su to, koliko je to moguće, dobro prihvatila.

Ana i Nikola su juče, na Božić, kod advokata potpisali papire za razvod braka, te sada čekaju da i zvanično budu razvedeni. Njih dvoje su se oko svega sporazumno dogovorili, a Nikola će decu moći da viđa kad god poželi.



Rađen će do završetka igračke karijere živeti u Rusiji, nakon čega se vraća u Beograd.

Podsetimo, pevačica i vaterpolista venčali su se u Beogradu u oktobru 2008. godine. U januaru 2009. godine rodila im se starija ćerka Nina, dok su tačno godinu dana kasnije dobili su i mlađu naslednicu Teu. Još fotografija Ane i Nikole pogledajte u galeriji.