Suzana Mančić o šoku nakon lažne vesti o pogibiji ćerke: Teodora je sada kod kuće, imale smo veoma emotivan susret

Povezane vesti



Vest da joj je ćerka smrtno stradala u saobraćajnoj nesreći u Sjedinjenim Američkim Državama, gde već neko vreme živi, Suzani Mančić saopštila je bliska prijateljica, pošto ju je pročitala na jednom portalu.

– Bilo je oko sedam ujutru. Pozvala me je strašno uznemirena i pitala šta se to desilo sa našom Teodorom. Ne mogu da vam opišem kako sam se osećala. Skamenila sam se od šoka. Pribrala sam se na trenutak, tek toliko da pozovem ćerku, koja se, srećom, odmah javila. Nije mogla da veruje šta joj govorim – ovim rečima za “Hello!” poznata voditeljka opisuje nemilu situaciju koju je nedavno doživela.

– Svi su bili uznemireni, i Teodorim otac, i čitava familija. Potrudila sam se da svima odmah javim da je dobro, a kada se situacija malo stišala, zapitala sam se zbog čega se izmišljaju takve stvari. Kako je moguće da mediji bez prethodne provere objavljuju nešto tako ozbiljno. Niko me nije pozvao da pita šta se dešava, ni tog dana, ni narednih. Poverovali su nekom tamo izvoru. I što je najgore, ni kada smo Teodora i ja na “Instagramu” objavile da je sve u redu, vest nije povučena sa portala. To me je ostavilo bez teksta. Zar je moguće da ih ne zanima da li je neko živ ili mrtav, da li će neko od šoka dobiti srčani udar ili se šlogirati od stresa? Ne radi se tu samo o meni, već o celoj našoj familiji, prijateljima, ljudima koji nas vole. To saznanje me je porazilo – priča vidno uznemirena.

Posle neprijatne situacije koju su doživeli, Suzanina ćerka spakovala je kofere i prvim letom došla za Beograd, kako bi umirila porodicu.

– Reč je o jednoj krajnje bolesnoj epizodi. Da vi dokazujete da se živi jer je neko odlučio da vas javno sahrani. Teodora je sada tu, došla je kući da smiri majku i to mi mnogo znači. Imale smo veoma emotivan susret.

Iako je u prvom trenutku izgledalo da je reč o vanrednom incidentu, televizijska zvezda otkriva da je to samo jedan u nizu neprijatnih događaja koji su je zadesili u poslednje vreme, te osnovano sumnja da su međusobno povezani.

– Taman kada sam pomislila da mi je život postao lep i harmoničan, kako sam oduvek želela da živim, bezbrižnost je naglo prekinuta. Desetak dana pre te jezive objave o Teodorinoj smrti hakovali su mi mobilni telefon, jer sam neoprezno kliknula na link koji mi je stigao preko “Vibera”. U tom trenutku dogovarala sam se o gostima za emisiju i razmenjivala poruke sa Jovom Radovanovićem, da bi mi nekoliko dana kasnije od njega stigla poruka iz koje sam shvatila da mu je u moje ime otkazano snimanje. Ispostavilo se da još neko ima pristup mojim konverzacijama, da se nadovezao na njih i počeo da živi mojim životom.

Iako joj je, kaže, u prvi mah sve delovalo kao šala, posle vesti o ćerkinoj pogibiji shvatila je da je vrag odneo šalu.

– Kada jedna takva informacija dospe u medije, jasno je da je stvar krajnje ozbiljna. Ne smem da tvrdim da su sve te situacije povezane, ali sumnjam da bi moglo da se ispostavi da je tako. Naravno, hakovanje sam prijavila policiji, predala sam izjavu i sada je red na tužilaštvu da odgovori. Nadam se samo da do kraja neće biti “pojeo vuk magarca” – pomalo revoltirano poručuje šezdesetjednogodišnja voditeljka, koja ovih dana utehu pronalazi u podršci porodice. Iako ne krije da zbog neprijatnosti koje doživljava želi da se na neko vreme skloni iz Beograda, trenutno je takav potez nemoguć.

– Iskreno, volela bih da odem, ali ne mogu da ostavim Nataliju. Imam ja utočište sa mojim Simeonom, koji me razume i ume da kaže pravu reč u pravo vreme. Stalno mi ponavlja da se ne nerviram, što je lepo čuti, ali teško je ostati hladnokrvan i ne pitati se – šta je sledeće.