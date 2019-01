Stefan Radonjić: Bora Todorović je “kriv” što sam postao glumac

Da se u tinejdžerskim danima nije upustio u glumačku avanturu kroz seriju “Priđi bliže”, a sve pod parolom “hajde da probam”, danas bi bio pravnik ili ekonomista. S druge strane, ako se uzme u obzir da je do 28. rođendana ostvario zapažene uloge, kako u pozorištu, tako i u brojnim serijama, kao što su “Nemanjići”, “Istine i laži” ili “Ubice mog oca”, jasno je da Stefan Radonjić nije pogrešio u izboru profesije.

Talenat mladog glumca prepoznali su i drugi reditelji, pa ćemo ga gledati u “Senkama nad Balkanom”, ali i nekim drugim projektima koji su u pripremi. Sa Stefanom smo se na stranicama magazina “Hello!” poslednji put družili pre tri godine, a novi susret iskoristili smo da saznamo šta se u međuvremenu dešavalo u njegovom životu.

Vi ste u svet glume, na neki način, ušli zahvaljujući Bori Todoroviću.

– U mojoj porodici se, nekako prećutno, podrazumevalo da ću jednog dana studirati pravo ili ekonomiju. O glumi nije bilo ni govora dok, pred kraj srednje škole, nisam snimio seriju “Priđi bliže”. Za mene je to bio samo način zabave, ali je Gorica Popović smatrala da sam dovoljno talentovan da idem dalje. Naravno, roditelji su bili skeptični. Sticajem okolnosti, moj otac, koji ih je odranije poznavao, sreo je na nekom gradskom druženju Boru Todorovića i Gagu Nikolića i ispričao im za novonastalu situaciju. “Gago, zovi Goricu i pitaj je kakav je mali,” rekao je Bora. Kada me je Gorica nahvalila, zaključio je: “Moram ja to lično da proverim.” Ne možete ni da zamislite koliko sam se zaprepastio kada sam otvorio vrata stana i ugledao Boru. (smeh)

To su zaista lepe uspomene.

– Kako da ne. Bora je bio veliki čovek. Kad sam počeo da studiram, ponudio se da mi pomogne, ali nisam želeo da zloupotrebljavam njegovo vreme. Na drugoj godini priznao sam mu da se mučim oko nekog monologa, na šta mi je on odgovorio: “Gde si to izabrao, to ni ja ne bih umeo da igram.” (smeh) Moji veliki prijatelji i učitelji u poslu su i Tihomir Stanić i Anica Dobra koji su, pored profesora Vladimira Jevtovića, među najzaslužnijima za moju ljubav prema glumi.