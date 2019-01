Srđan Đoković: Srbi imaju kratko pamćenje i neki su jedva dočekali da pljuju Novaka

Povezane vesti



Pre povratka na svetski tron Novak Đoković se mesecima mučio se povredama i formom. Težak period je uspeo da prebrodi napornim radom i čvrstom verom u sebe. Za to vreme na njegov račun su se ređale razne kritike – od toga da greši u načinu ishrane, do zadiranja u njegov privatni život u kome su traženi krivci za njegov pad.



Novakov otac Srđan Đoković govorio je o negativnim komentarima kojima je Novak bio izložen tokom tog teškog perioda

-Srbi imaju kratko pamćenje. To se pokazalo u tom njegovom padu, koji koji nije bio mali. Bio je to veliki problem i psihički i fizički. Imao je teške momente u tih godinu dana i nažalost bilo je mnogo negativnih komentara iz njegove zemlje od njegovog naroda. To nije većinsko mišljenje, već mišljenje neostvarenih ljudi koji ništa u životu nisu napravili pa su jedva dočekali njegov pad da bi počeli da pljuju. Zamiliste kad se neko drzne Novaka da napadne i da priča negativno od njemu? Šta će se onda dogoditi ostalima? Sreća pa je Novak uzor mladim generacijama i mislim da ga većina porodica u Srbiji gleda kao svog. Sjajno je da je on uzor, a ne neki drugi kvazi ljudi koji su napravili neke uspehe na drugačiji način, rekao je Srđan Đoković gostujući na Prvoj TV.

View this post on Instagram A post shared by 5 girls who ❤ Novak & Jelena! (@jelenanovakdjokovicfans) on Nov 16, 2017 at 4:50am PST

-Naravno da razgovaramo o svemu, da čuje mišljenje svog oca i svoje porodice. Ali na kraju on odlučuje o svemu. I vidite da nije pogrešio. Vratio se proverenoj formuli i opet postao broj 1. A vratiti se iz pepela je mnogo teže nego doći na broj 1. Kada pričaju ljudi o Novaku oni treba dobro da razmisle da li bi trebalo uopšte da ga komentarišu, i pozitivno i negativno, jer je Novak nešto što se dogodilo Srbiji i pitanje je da li će se ikad više dogoditi – rekao je Srđan Đoković.