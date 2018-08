Snežana Dakić: Zbog čega su žene u srednjim godinama na ceni

Čari Mikonosa, belog bisera Egejskog mora, ovog leta privukle su i Snežanu Dakić, koja je na tom mondenskom ostrvu uživala sa ćerkom Laurom. Posle Kiklada, popularna voditeljka izdvojila je nekoliko dana i za Crnogorsko primorje. Jadran takođe vrvi od atraktivnih destinacija, koje je jedva čekala da poseti, a nije izbegavala ni žurke na plaži. Na svim mestima mogli smo da se uverimo da poznato televizijsko lice na pragu pedesete izgleda bar dve decenije mlađe. Za njen besprekoran izgled zaslužni su disciplina i savremeni tretmani, ali i dobra motivacija.

– Istraživanja su pokazala da su osobe prijatne spoljašnjosti poželjnije u društvu, čak se lakše zapošljavaju. U vreme terora fotografisanja za društvene mreže izgled je postao glavno oružje komunikacije. Naravno da je to neopravdano i nedovoljno, ali negovani izgled i fit linija su “must have” današnjice. To je, naprosto, deo naše ličnosti. Da bi pametna i obrazovana žena došla do izražaja u svetu u kome dominiraju neškolovane i priproste lepotice, mora da vodi računa i o svojoj spoljašnjosti.

Iako trenutno uživa u slobodi, spremna je da se ponovo prepusti ljubavnim čarima ukoliko se pojavi idealan partner.

– Svet je pun slobodnih žena u srednjim godinama koje odlično izgledaju i veoma su “tražene” kao partnerke. Zato što su ostvarene i rasterećene. Ne jure muškarce da bi se udale i rađale decu, znaju ko su i šta žele, žive svoj život i puštaju partnera da i on živi svoj. Imaju novac i samopouzdanje, a to je vrlo seksi.