Sloboda Mićalović: Dala sam Simki sve što sada imam

Serija “Koreni”, rađena prema romanu Dobrice Ćosića, koja će od oktobra početi da se emituje na RTS, premijerno je prikazana na otvaranju Festivala u Vrnjačkoj Banji (13-17.8). Publika je imala priliku da pogleda dve epizode koje su bile spojene u jednu celinu.

Sloboda Mićalović Ćetković, koja igra Simku, jednu od glavnih junakinja, kaže za “Blic” da je zadovoljna kako je odradila ceo posao, ali da će ipak publika dati konačnu ocenu.

– Dala sam svoj maksimum koji sada imam. I ono što sam videla, jesam zadovoljna. Sigurno će biti stvari za koje ja lično možda neću biti glumački zadovoljna, ali se nadam da to vi nećete videti – rekla je kroz osmeh Sloboda, koja je prvi put boravila na Festivalu u Vrnjačkoj Banji.

Sloboda se osvrnula i na scenariste, jer prema njenim rečima, bez dobrih scenarija glumci su na mukama.

– Baš u ove prve dve epizode mogli ste da vidite kako dobar tekst može da podrži glumca. Neka to bude jedan od repera za naše mlade dramaturge – da se ugledaju na Dobricu Ćosića ili Ivu Andrića. Dragan Bjelogrlić je to uradio na prošlom Niškom festivalu. I to je dobra baza da razbijemo barijeru koja se dešava van naših želja. Volim i bioskop i televiziju. Ali, sada se to meša i sjedinjuje u jedno, i ovaj festival je dobra osnova da to povežemo – kaže Sloboda.

Prema njenim rečima, scenaristi u Srbiji su nažalost zapostavljeni i skrajnuti, iako ima jako darovitih pisaca.

Serija “Koreni” snimana je u rustičnim selima Gornji Račnik i Bagrdan. Svih deset epizoda režirao je Ivan Živković, a dramatizaciju knjige u scenario je uradio Đorđe Milosavljević. “Koreni” su drugi roman Dobrice Ćosića, objavljen 1954. godine, za koji je dobio NIN-ovu nagradu.

Radnja romana i serije odigrava se u imaginarnom selu Prerovo, u poslednjim decenijama 19. veka, za vreme kralja Milana, a prati život bogate seoske porodice Katić: Aćima Katića, čoveka tradicionalnog kova i radikala, i njegovih sinova Vukašina i Đorđa. Budući političar i očeva nada, Vukašin se vraća sa studija u Parizu i saopštava ocu da se ženi kćerkom liberala Tošića, Aćimovog političkog neprijatelja, i da prelazi u stranku budućeg tasta. Aćim ne može to da oprosti sinu, koga se javno odriče. Njegov drugi sin, Đorđe, ugledan i bogat seljak, i njegova supruga Simka imaju ozbiljne probleme jer ni posle 15 godina braka nemaju decu. Đorđe utehu traži u alkoholu, dok očajna Simka u strahu od gašenja loze odlučuje da zatrudni sa slugom.

Glavne uloge u seriji, uz Slobodu Mićalović, tumače: Žarko Laušević, Igor Đorđević, Radovan Vujović, Bogdan Diklić, Nenad Jezdić, Dara Džokić, Goran Šušljik, Anica Dobra, Miloš Samolov, Bojan Žirović…

