Slavko Beleslin o ljubavi i braku koji se završio: Upravo plaćam cenu velike lekcije

Posle šest godina zajedničkog života televizijski voditelj i novinar razveo se od supruge Ive Šiđanin uveren da iza svega stoji neki smisao, iako ga on u ovom trenutku ne vidi

Jedan od najpopularnijih televizijskih voditelja i novinara Slavko Beleslin (44) za Gloriju je pričao o razvodu kroz koji je nedavno prošao. O krahu šestogodišnje bračne zajednice sa Ivom Šiđanin (34), profesorkom novosadskog Fakulteta tehničkih nauka, govori bez teških reči. Formalno, Iva je bila ta koja je protekle jeseni podnela zahtev za razvod, a ovih dana njihova ljubavna priča duga punu deceniju i zvanično je završena.

– Kad sam se već “ženio po novinama”, red je da se u njima i razvedem. I da povučem sva moja pametovanja o braku, vezama i muško-ženskim odnosima. Očigledno nisam nikakav ekspert. A ipak, uradio sam sve to javno jer sam mislio da je za ceo život i iskreno želeo da to podelim sa celim svetom. Pa kad je već tako, evo delim i poslednji čin. Činim to prvi i poslednji put – počinje svoju ispovest Slavko.

Poznat po džentlmenskim manirima, ostaje im dosledan i u ovoj vrlo delikatnoj situaciji.

– Razlozi za rastanak ostaće među nama. Čini mi se da to nikad nije samo jedna stvar, jedan loš dan, jedan pogrešan izbor, jedan mali nesporazum. Nekada se ništa posebno i ne desi. Ljudi samo zaćute, uđu u opasnu zamku i počnu da se fokusiraju na mane svojih partnera, umesto na vrline. Ponekad zaborave koliko su u stvari srećni.

Do tačke posle koje je neminovan kraj stigli su kad su, kako kaže, prestala da se dešavaju čuda koja su im ranije bila putkokaz ka sreći i zbog kojih su se i zaljubili jedno u drugo. – Reč je o nekim našim malim signalima, kakvi su bili labud na Savi koji “baš nas čeka” iza ponoći, zvezda padalica onoga trenutka kada bismo je spomenuli, posebna pesma na radiju, savršena rima na slučajno okrenutoj strani, ime njene ulice, zatvoren drum upravo kada nam treba još pola zajedničkog sata. Sve su to bili znaci da smo na pravom putu. A opet, ta mala čuda su se verovatno i dalje događala, ali nijedno od nas ih više nije primećivalo. To je najveći greh većine ljudi u braku.

Kad emocije prestanu i kad oboje slute kraj, manje je važno ko će to naglas izgovoriti. Tako je bilo i u njegovom slučaju.

