Severina oživela bajku: Ogledalce moje, reci mi na svetu najlepši ko je? (VIDEO)

Povezane vesti



Veliki broj poznatih ličnosti širom sveta i Srbije obeležio je Noć veštica, a kojim kostimima ne prestaje da se govori pogledajte OVDE.

Severina se svake godine potrudi oko kostima za najstrašniju noć u godinu, a ovoga puta otišla je korak dalje pa je sa svojim prijateljem, frizerom Martinom oživela bajku.

– Ogledalo, ogledalce moje, reci mi na svetu najlepši ko je? – upitala je zavodljivo pevačica, kada se u kadru pojavio Martin koga u prvih mah niko nije prepoznao zbog maske koja mu je savršeno pristajala

– Well, well it’s me – odgovorio je, a obožavaoci su bili oduševljenim ovim kratkim performansom.