Serija “Koreni” oduševila je celu Srbiju, Žarko Laušević maestralan (video)

Povezane vesti



Serija “Koreni” oduševila je celu Srbiju. Mnogi su već nakon prve epizode ostali bez daha i shvatili da nijednu epizodu ne smeju propustiti.

Društvene mreže su se usijale i pod haštagom #koreni možete videti sva oduševljenja.

– Nema šta, mislim da se već sada može reći da će serija #Koreni biti antologijska. Glumačka ekipa nestvarno dobra.

– Gledam seriju…gledam sebe, svoj narod…kao na dlanu. Gledam i drhtim kao Lauševiću ruka Aćima Katića…#Koreni

Gluma je bila fantastična, Laušević Aćima Katića igra kao da je živeo u tom vremenu, svaki mig na njegovom licu bio je stvaran, realan, bolan.

Serija je nastala po istimenom romanu Dobrice Ćosića, a Žarko Laušević se posle dugo godina ponovo našao na malim ekranima. Posebno oduševljenje publike pridobio je upravo on.

Scena kada umire jedan od blizanaca sluge Tome, toliko je bila potresna da niko nije mogao da zadrži suze.

Radnja romana i serije odigrava se u imaginarnom selu Prerovo, u poslednjim decenijama 19. veka, za vreme kralja Milana, a prati život bogate seoske porodice Katić i njihovih sluga.

U mnoštvu motiva i tema posebno se izdvajaju motiv porodice i porodičnog sukoba između očeva i sinova, porodično poreklo i problem identiteta, održavanje kultova srpske nacionalne mitologije, politički sukobi koji dovode do narodnog i porodičnog raskola i iskorišćavanje srpskog seljaštva za niske političke pobune, oblikovanje srpskih intelektualaca školovanih u inostranstvu, patrijarhalna despotija kao kult, uloga i položaj žene u porodici… i mnogi drugi.

Priča o potrazi za identitetom, o građenju i razgrađivanju porodice, o podmuklom uticaju politike na život ljudi… o svemu što piše Dobrica Ćosić je u stvari arhetipska priča o traženju smisla i borbi za smisao ljudskog postojanja. Priča je večna i aktuelna i dan-danas, kaže Goran Šušljik, glumac i producent serije “Koreni”.

Dugo nismo imali priču s ovakvom tematikom kao što su “Koreni”. Da li ste iznenađeni reakcijom publike nakon emitovanja prve dve epizode? Koje su to vrednosti koje donosi ova priča?

– Priča je večna. Iako je smeštena u Srbiju s kraja devetnaestog veka, govori o nama sada, kao i o bilo kom čoveku i ženi, bilo gde i bilo kad. Način na koji smo ispričali tu priču je ono što je probudilo toliko uzbudljivih, emotivnih i iskrenih reakcija. Da li smo se nadali ovakvoj reakciji? Da, ali smo, ujedno i kao i što je prirodno imali strepnju dok je nismo dočekali.

Ulogu Aćima Katića trebalo je da tumači Aleksandar Berček. Kako ste ubedili Žarka Lauševića da bude deo tima?

– Gospodin Berček je odustao od učešća u seriji, a Lauševića nisam ubeđivao, niti bih to mogao. Poslao sam mu scenario, on ga je pročitao i odigrao je veličanstveno Aćima Katića. Znali smo to još od prve scene koju je snimio. Njegova gluma, umeće, strast… čarolija za sve nas. Nesebičan kao partner i beskompromisan kao saradnik. Veličanstveno! I ceo glumački ansambl i svi mi dobili smo veliki deo nadahnuća sarađujući sa njim.