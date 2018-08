Saša Lošić radi muziku za “Žigosani u reketu”: Kada me Bjela zove, uvek imam utisak da sam u nekoj sigurnoj zoni

Više od mesec dana snima se serija “Žigosani u reketu” koju će gledaoci imati prilike da vide od jeseni na TOP kanalu. Priča govori o dvojici nekada nerazdvojnih prijatelja i saigrača u slavnom košarkaškom klubu, koji je danas na rubu propasti, a koji će njih dvojicu spojiti u pokušaju da ga podignu iz pepela.

Ovih dana se uveliko priča o dvoje glumaca koji su postali bliski na snimanju gorepomenute serije. Autor i producent ove savremene bajke je Dragan Bjelogrlić, a za originalnu muziku će se pobrinuti frontmen grupe “Plavi orkestar” Saša Lošić, koji je pre nekoliko godina najavio povlačenje iz muzike.

Bjela i Loša su već sarađivali na igranoj seriji “Vratiće se rode”, a muzičar glumčev poziv ni ovog puta nije mogao da odbije.

– Kada me Bjela zovne, uvek imam utisak da sam u nekoj sigurnoj zoni, zato što je on jedan od retkih filmskih radnika. Njegova predanost i skoncentrisanost ne ogledaju se samo u scenarističkom i rediteljskom delu, već on vodi računa o svakom detalju. Vrlo je precizan i kada je reč o muzici. Uvek ima predloge, a i šaljemo jedan drugom linkove. Mislim da bez takvog rada zaista nema očekivanih rezultata. Teško je uraditi nešto dobro, a serija je vrlo komplikovana televizijska igračka – priča Saša Lošić za “Blic TV magazin” i dodaje da mu je veoma drago što ponovo sarađuje sa Draganom Bjelogrlićem.

Pošto je imao priliku da pročita scenario, tvrdi da je osetio neki entuzijazam koji izvire iz teksta.

– Ja volim TV serije i filmove gde nekome nešto ne ide, ali se posle niza prepreka, sve srećno završava. Ne smem da otkrivam šta se dešava na kraju ove serije, ali tokom “Žigosanih u reketu” provejava optimizam, a to ljudi vole da gledaju. To je jedna velika iluzija. Serije su danas preuzele primat i one postaju moćnije nego film, tako da je vrlo uzbudljivo raditi na novim serijama. Bar ja volim da ih radim, ali i da ih gledam. One su format koji je najuzbudljiviji – smatra muzičar.

Lošiću je jedna od najomiljenijih serija “Grlom u jagode”.

– Nedavno sam čak kupio i knjigu, jednu pravu poslasticu koja govori o tome kako se snimala serija. Volim takve projekte koji su napola dokumentarne proze.

Pesma sa Bajagom

Loša je sa svojom grupom trenutno na turneji, a na proleće će imati koncert u Beogradu.

– Imamo dve nove pesme. Zamolio sam našeg starog prijatelja iz osamdesetih godina Bajagu da nam pomogne. Poslao sam mu demo-snimke naših pesama. Prvi put ćemo Bajaga i ja, odnosno “Plavi orkestar”, zaista uraditi jednu organsku saradnju. On će napisati tekst za našu grupu, i to po prvi put jer sam do sada ja uvek bio zadužen za to. Pisao sam tekstove za sve pesme, ali ovog puta ćemo to da izmenimo. Kada smo sarađivali na seriji “Vratiće se rode”, ja sam napisao muziku za naslovnu pesmu “A ti se nećeš vratiti” i stalno sam govorio Bajagi da ja ne mogu da napišem tekst. To je trajalo tri-četiri meseca. U jednom trenutku me je pozvao u svoj studio, izvadio blok i prvi put sam video napisane Bajagine stihove, koji je svaki bio bolji od prethodnog. Tada sam rekao da je to savršeno – priseća se Loša.