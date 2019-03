“Rosa” soba za podršku dojenju uskoro u GAK Narodni front

GAK Narodni front dobiće prvu specijalizovanu sobu za podršku dojenju sa zaduženim osobljem i potrebnom opremom u kojima će majke moći da dođu, potraže stručne savete, uče o dojenju ili da doje, i da provedu vreme koje im je potrebno sa bebom.

Rosa soba za podršku dojenju je deo nove inicijative Ministarstva zdravlja i Rosa vode koja ima cilj da podrži mame na samom početku života sa bebom, tako što će im omogućiti svu neophodnu pomoć, edukaciju i podršku oko dojenja.

Ideja o otvaranju Rosa sobe nastala je nakon otvaranja 3 banke humanog mleka i 20 škola roditeljstva širom Srbije, kroz koje su Ministarstvo zdravlja i Rosa voda podržale na hiljade roditelja u najranjivijem periodu roditeljstva. Građani su tokom poslednjih meseci 2018. godine pozivani da kupovinom Rosa flaše od 1,5 l doniraju sredstva za opremanje sobe.

Sredstva su prikupljena i uz prisustvo prof dr Radisava Šćepanovića, državnog sekretara Ministarstva zdravlja u Vladi RS, predstavnika GAK Narodni Front i Rosa vode, svečano je najavljeno opremanje Rosa sobe u GAK Narodni Front, jednom od dva najveća porodilišta u Srbiji u kojem se godišnje rodi više od 6800 beba. Ovim povodom, najavljena je i šira podrška majkama za dojenje u javnosti.

-Svesni smo da je neophodno da ohrabrimo mame i pružimo im snažniju podršku, jer kada je reč o dojenju, situacija u Srbiji nije nimalo ohrabrujuća. Istraživanja pokazuju da, iako je kod 90,4 procenata dece u Srbiji započeto sa dojenjem, samo 12,8 procenata dece se isključivo doji do šestog meseca, dok je 47,2 procenata dece uzrasta 0–5 meseci pretežno dojeno. Projekat Rosa podrška dojenju u tesnoj je korelaciji sa Nacionalnim programom podrške dojenju koji je donela Vlada RS sa idejom da podrži dojenje kao najbolji i najzdraviji način ishrane novorođenčeta, odojčeta i malog deteta do navršene druge godine, koje unapređuju zdravlje majke i deteta, tokom čitavog života. Upravo su ovakve inicijative društveno odgovornih kompanija način da se pomogne da se stopa dojenih beba podigne i to je projekat od nacionalnog značaja, izjavio je prof dr Radisav Šćepanović, državni sekretar Ministarstva zdravlja u Vladi RS.

Rosa u skladu sa sastavom vode koja pogoduje svima, već više od jedne decenije podržava ono što je važno, a to je porodica. Nakon dva nacionalna projekta koja su realizovana u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, javila se potreba da se pruži podrška mamama da svom detetu osiguravaju ne samo najbolju moguću hranu već i bliskost i rano vezivanje, koje ostaje u sećanju čitavog života.

-Tokom prethodna dva projekta, susretali smo se sa mnogim roditeljima, prvenstveno mamama koje su i same ukazale da je podrška dojenju potrebna. Zato smo odlučili da sa Ministarstvom zdravlja pružimo kontinuiranu podršku i to u samim porodilištima, kroz novi projekat, otvarajući Rosa sobu za podršku dojenju. Rosa je oduvek oduvek bila tu za bebe i roditelje, i ovom prilikom želimo da zahvalimo i građanima koji su kao i do sada prepoznali značaj i doprineli da Rosa podrži ono što je važno – zdravlje čitave porodice, rekao je Luca Santandrea, direktor franšize kompanija Coca-Cola Srbija.

U planu je da u sledećoj fazi podrške dojenju bude pružena pomoć mamama kada izađu iz porodilišta, tako što će se ohrabrivati da doje na javnom mestu, gde god požele. Niz aktivnosti u kampanji pod nazivom ,,Beba bira gde’’ biće usmeren na podizanje svesti i edukaciju javnost upravo na važnost dojenja u javnosti, kako bi se mamama pružila neophodna podrška, sve u cilju da se broj dojenih beba u Srbiji poveća.