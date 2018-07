Princ Mihailo i Ljubica Karađorđević čekaju bebu: Presrećni smo što ćemo dete odgajati u srcu Šumadije

Neizmerno sam ponosna na njega. Više od godinu dana napornog rada, puno odricanja i kompromisa, godina mahom provedena daleko od kuće, doveli su ga dovde, do odore, kićanke i Master diplome Vorik univerziteta. Jedna velika pobeda i uvertira u neke nove poduhvate. Bravo, mili. Idemo dalje!💪 | I am immensly proud of my man. More than a year of hard work, many compromises and sacrifices, time mostly spent far away from home, all brought him here – to this gown, mortarboard and the Masters degree from @universityofwarwick. One great victory and a beginning of some new adventure. Great job, my love. @mihailo_k 🏆

