Povratak na scenu: Darko Lazić mora da nadoknadi izgubljen novac

Darko Lazić rešio je da pod hitno počne da nastupa kako bi vratio dugove i u Brestaču završio gradnju kuće, u koju namerava da se useli s trudnom verenicom Marinom Gagić.

Folker se uspešno oporavlja od teške saobraćajne nesreće koju je doživeo 23. oktobra prošle godine, pa je već u dogovoru sa menadžerima počeo da ugovara tezge. Prvi nastup zakazan je sa Acom Lukasom 24. aprila, kada će prvi put stati na binu posle šestomesečne pauze.

– Poslednji put je imao tezgu tu noć kad se slupao kolima i od tada peva samo za svoju dušu. On je za pola godine, koliko nije radio, izgubio oko 300.000 evra, ali planira da to nadoknadi do oktobra. Ne može više da izdrži da se odmara po ceo dan i bude nezaposlen, prosto nije navikao tako. Nedostaju mu putovanja, bina i publika, a pogotovo novac koji je navikao da zarađuje. Pošto se prilično zadužio tokom mirovanja, oko 100.000 evra, on mora i to da reši da bi na miru dočekao sina koga nosi njegova verenica Marina Gagić. On više ne želi da bude ni roditeljima na teretu. Oni su sve dali za njegovo lečenje i želi sve to da im vrati i obezbedi još bolji život. Darko namerava da novac koji zaradi uloži u sređivanje kuće u rodnom mestu, biće mnogo troškova i za bebu, a davaće pare i za ćerku Lorenu, koju ima sa Anom Sević – otkriva izvor za Kurir i dodaje da će se folker uskoro rešiti štaka.

– Darko već mesec dana retko koristi kolica, ali uglavnom se kreće pomoću štaka. Ako njegov oporavak bude tekao kao i dosad, u roku od tridesetak dana mogao bi potpuno da ih ukloni. Noga mu je mnogo bolje i on smatra da bi tad trebalo da počne da radi, ukoliko se njegovo stanje ne iskomplikuje.