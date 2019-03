Porodica Milice Dabović na okupu: Stefanov tata se vratio, zaista je uz nas!

Povezane vesti



Nekadašnji kapiten srpske reprezentacije u košarci i odnedavno deo postave albanskog kluba Fljamurtari Milica Dabović osvojila je brojne medelja u karijeri, ali rođenje sina Stefana je njen najznačajnijih trofej.

-Rodila sam dete prvenstveno za sebe, za svog partnera. Posle svih tih silnih medalja koje sam osvojila to je bilo nešto za šta sam ja živela. Smatrala sam da je jednoj žena to zapravo najveća medalja, da budeš ostvarena kao majka, ako to želiš – istakla je Milica u emisji Magazin In i dodala da je porodica sada ponovo na okupu.

-Međutim na današnji dan, njegov otac je zaista divan. Tata se vratio, tu je. Zaista je uz nas . – rekla je košarkašica za Magazin In.