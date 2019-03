Pevačica je bila ganuta: Zašto se Marina Tucaković rasplakala zbog Emine Jahović

Kada kroči na tlo Srbije lepa pevačica Emina Jahović oseti popularnost koju ima, a na svakom koraku deca joj traže autogram.

– U Srbiji se osećam kao zvezda, a u Turskoj kao domaćica. Nije baš u potpunosti takva situacija, ali verujte mi da u Turskoj imam baš puno obaveza. Skoncentrisana sam na vaspitanje dece, da imaju bezbrižno detinjstvo puno ljubavi, tu je i porodica i sve izgleda drugačije nego kada dođem u Srbiju. Ovde sam uglavnom fokusirana na posao, tako da moj život u Turskoj i ovaj ovde su potpuno drugačiji – kaže za “Blic” Emina Jahović.



Otkako se razvela od pevača Mustafe Sandala, Emina je privlačila pažnju kako domaćih tako i turskih medija, a sve zbog kratkotrajne romanse sa biznismenom Sadetinom Saranom.

Međutim, ni ta veza nije trajala, pa je svako odlučio da krene svojim putem. No, lepu Eminu na svakom koraku muškarci obasipaju komplimentima. Oni koji ne mogu da joj to kažu u lice, skupe hrabrost pa joj pošalju poruku putem društvenih mreža, ali ova zgodna pevačica, kako kaže, ne obraća previše pažnju na to.

– Imam raznih udvarača, ali da budem iskrena mene to sada ne zanima. Najbitnije mi je da se posvetim poslu, kako muzici tako i kozmetičkoj liniji. Na jesen izlazi i moj novi album. Mnogo radim i nemam vremena da se bavim udvaračima – rekla je uz osmeh Emina Jahović.

Na njen izgled niko ne može da ostane ravnodušan, a Emina često putem društvenih mreža njene pratioce informiše kako dovodi liniju do savršenstva.

– Treniram, ali i mnogo radim. Zbog toga sam mršava, a ne zato što pazim na ishranu – kroz smeh je rekla Emina, da bi nastavila:



– Kad bi sve bilo jednostavno u životu, sva muka i trud koje stoje iza mog imena ne bi postojale. Meni nije baš tako lako kao što mnogi misle. Nisam 48 sati spavala jer sam radila svoj novi album u Makedoniji.

Emina Jahović je nedavno objavila pesmu “Vukovi” koju je sama napisala.

– Kada nastaje pesma, mi to proživljavamo u trenutku. Kada ona izađe, prestaje da nam bude interesantna, a više nas zanima reakcija ljudi. Moj najveći uspeh je bio kada mi je poruku poslala Marina Tucaković. Poruka je usledila kao grom iz vedra neba. Napisala mi je nešto predivno i rekla da se rasplakala kada je čula pesmu. To me je ganulo. Marina je osoba koju volim i poštujem, kojoj se mnogo divim. I kada je ona priznala da ju je dotakla pesma, a znamo da je napisala najveće hitove na ovim prostorima, šta ja onda mogu da kažem osim da budem ponosna na to – otkrila je Emina