Pevač “Magla benda” otkriva: Kako zaista izgleda saradnja sa Natašom Bekvalac

Frontmen grupe Magla bend Vladan Savić je sve više u žiži javnosti jer je publiku i slušaoce osvojio pesmom ”Samo se noćaš pojavi” koju rado pevaju njegove kolege.

Pre nekoliko meseci je sarađivao sa pevačicom Natašom Bekvalac sa kojom je snimio duetsku pesmu “Neprijatelj”. On je za Pink.rs otkrio nekoliko detalja o toj saradnji:

– Nataša Bekvalac je pre svega jedan veliki profesionalac. Saradnja je bila tako dobra, energije su nam se poklopile na snimanju pesme i spota. Ono što je znam je to da je i publika prepoznala sve to. Brojke govore same za sebe – rekao je on o koleginici sa kojom je snimio duet ”Neprijatelj”.

Pošto je Magla bend jedan od sastava koji je munjevitom brzinom došao do srca publike, nas je zanimalo koga Vladan smatra svojom zdravom konkurencijom. On je imao spreman, ali vrlo kolegijalan odgovor.

-Sve bendove smatram svojom konkurencijom. Smatram da smo mi puni energije, ali uvek se pojavi kvalitetna pesma i ozbiljna karijera. Konkurencija su sve kolege, svako može da napravi pesmu i da se vrati na scenu, da napravi bum. Ja želim svima hitove, jer ću u tom slučaju i ja imati šta da pevam na nastupima – priznao je Vladan kada smo mu postavili pitanje koga smatra konkurencijom.