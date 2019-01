Originalan potez hrvatskog novinara: Zakupio sam bilbord u Novom Sadu zbog Đorđa Balaševića! (foto)

Povezane vesti



U Novom Sadu je osvanuo veliki bilbord sa zanimljivom porukom. “Dragi Đole, još uvek te čekam… Mia Radenković”, stoji na bilbordu.

Fanovi Đorđa Balaševića prepoznali su taj potpis po devojci iz pesme “Ljerka”, koja je na drugim izdanjima nosila naziv “Korzo”.

Tako je postalo jasno kome je poruka upućena, ali se nije znalo ko je autor bilborda. Sve dok se novinar HRT-a Aleksandar Stanković nije javio hrvatskom Telegramu.

– Već 15 godina pokušavam da ga dovedem da gostuje u mojoj emisiji. Poslednjih 7,8 godina sam smanjio aktivnosti, ali ovaj put sam želeo da sve okrenem na zezanciju. Zakupio sam bilbord u Novom Sadu i tako pokušao da doprem do njega – tvrdi Stanković.

Voditelj emisije “Nedeljom u 2” čak se i sastao sa Balaševićem ali do gostovanja nije došlo.

– Balašević i ja smo se sastali 2004. godine, kod njega u Novom Sadu, u opevanoj ulici Jovana Cvijića. Tada smo se dogovorili da mi bude gost i bio sam siguran da će se to uskoro dogoditi. Čuli smo se dva puta nakon toga i zapravo je on oba puta zvao mene. Činilo se da je sve dogovreno, sve dok desetak dana pre emisije nije postalo nemoguće doći do njega. Više nisam uspevao da uspostavim kontakt i cela star je propala – objašnjava novinar HRT-a.

On tvrdi da su sada šanse da Balašević gostuje u emisiji znatno bolje.

– Bilbord je postavljen u ponedeljak. U međuvremenu sam se čuo sa Bebom Balašević, Đoletovom ćerkom i sve sam joj objasnio. Njena reakcija je bila skroz OK – rekao je Stanković, koji ne krije da je od detinjstva veliki fan novosadskog kantautora.