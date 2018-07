Olga Danilović: Moj idol je Đoković, on je vrhunski igrač i osoba

Ćerka proslavljenog košarkaša Predraga Saše Danilovića i poznate sportske novinarke Svetlane izjavila je da joj je teniski idol Novak Đoković i da ga mnogo poštuje kao osobu.

– Potapova i ja u finalu smo odigrale divan meč, uvek smo bile tu jedna uz drugu i stvarno mi je draga i prijateljica i osoba. Nadam se da ću imati mnogo finala kao Novak Đoković – rekla je 17-godišnja Olga i dodala da pritisak postoji, ali da je to pozitvna vrsta treme koju ima svaki sportista.

Ona je navela da je Novak uvek bio veoma fin prema njoj.

– Svaki igrač ima svoj stil, moj idol je Đoković, on je vrhunski igrač i osoba. On je bio i ostao neko na koga se ugledam. Iako ima zgusnut raspored i mnogo obaveza, uvek nađe vremena da popriča sa nama mlađima kad se sretnemo na turnirima. Veoma sam mu zahvalna na tome – rekla je Danilovićeva za ruski “Sport ekspres”.

Olga kaže da Nole prati sve nade srpskog belog sporta i stalno se interesuje za njihove rezultate.

– Stalno me pitaju koje savete mi daje. Onda uvek ispričam kako to izgleda kada ga mi mlađi sretnemo. On kaže: “Zdravo”, a za nas je to već “vau”. Nije nam potrebno ništa više, ali on nastavlja i odjednom ti kaže: “Video sam da si pobedila, čestitam!” Taj osećaj je neverovatan – zaključila je.