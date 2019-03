Ognjen Amidžić ne zaboravlja prijatelja: Vrlo ga često i pominjemo i on će tu biti zauvek kroz nas

Glumac i pevač Marinko Madžgalj napustio nas je pre tri godine, a sa teškom bolešću borio se do samog kraja. Njegov dugogodišnji prijatelj i saradnik, TV voditelj Ognjen Amidžić, otkrio je da nikada nije sasvim prihvatio činjenicu da Marinka nema i da se u njegovom slučaju ništa nije promenilo od kada nas je glumac napustio.

– Ja se osećam isto, kao da se ništa nije promenilo i verovatno ću se večito osećati tako jer u mom slučaju ja tako doživljavam nestanak, gubitak bliskih osoba. To negde primim kao informaciju, ali nikad to ne uspem da doživim. Vrlo ga često i pominjemo i on će tu biti zauvek kroz nas, naše priče, dogodovštine, muziku. Bukvalno se ništa nije promenilo – rekao je Amidžić.

Ognjen je istakao i da će prijatelja najviše pamtiti po zajedničkim druženjima i pričama u kojima su se satima nadovezivali jedan na drugog.

– Najviše ću ga pamtiti po svojoj lucidnosti, kreativnosti, to je negde bila neka naša ideja vodilja, kako smo se povezali i združili. On je bio jedan od retkih ljudi sa kojima sam ja mogao da bez prekida pričam satima, da se nadovezujemo jedan na drugog i tako je sve počelo zapravo. Bio je izuzetno talentovan i za muziku i za glumu – ispričao je Ognjen i dodao kako je izgledao njihov poslednji susret: