Od prijateljstva do suda: Severina tužila menadžera i traži 100.000 evra?

Severina Kojić podnela je tužbu protiv doskorašnjeg menadžera Tomislava Tomice Petrovića, od kojeg traži da joj isplati odštetu u iznosu od 100.000 evra, piše Kurir.

Smatrajući da joj je naneo ogromnu štetu time što je nenajavljeno prekinuo poslovni odnos s njom, pevačica sada preko Županijskog suda u Zagrebu traži da joj doskora najbliži saradnik sve to do dinara nadoknadi.

Navodno, Kojićeva poseduje i određene dokumentovane dokaze o svojim tvrdnjama koje će preko svojih zastupnika predati nadležnim organima i nada se da će pravda brzo biti zadovoljena. Naš izvor blizak pevačici kaže da je ona imala bezgranično poverenje u Petrovića, ali da je to prestalo i da se njih dvoje nisu ni čuli ni videli više od dva meseca.

– Tomica je preko svoje firme vodio sve poslove za Severinu, sva plaćanja je on obavljao, ugovarao nastupe, organizovao velike koncerte, reklamne kampanje, sklapao sponzorstva. Dok su zajedno radili, ona nije imala potrebu da se brine o tim, naizgled, tehničkim stvarima, jer je sve na vreme bilo završeno. U najmanju ruku, očekivala je od njega da joj na vreme saopšti svoju odluku da više neće sarađivati, jer tako ne bi dospela u ovo situaciju. Morala je da otkaže nekoliko većih koncerata jer je Tomica potpisao ugovore, a onda ih raskinuo. Takođe, trebalo je da krajem proleća snimi reklamu za jedan poznati hrvatski brend, ali je i to pod znakom pitanja jer je pregovore o tome vodio on – priča sagovornik pomenutog lista.

Prema ovim osnovama, kako smatra pevačica, ona je oštećena materijalno, i to će i dokazati pred sudom.

– Sve postoji napismeno. Kopije ugovora za poslove koje je Tomislav sklapao, a nedavno i raskinuo, Severina je dobila od nekih ljudi čiji identitet krije, nije mi rekla ko su oni. Tomica je morao da je pita da li želi da u njeno ime raskine postojeće ugovore, a on je to svojevoljno uradio. Zašto Severina ne bi snimila tu reklamu za 35.000 evra ili održala zakazane koncerte za koje je trebalo da dobije skoro 70.000. Njoj bi to svakako išlo u prilog jer finansijski inače ne stoji baš najbolje u poslednje vreme, da ne pričam o tome što sad otežano ide sklapanje novih poslova jer se njen novi menadžment nije uhodao – kazao je izvor Kurira navodeći da do komentara Petrovića i Kojićeve nisu uspeli da dođu.

Da li se radi o još jednoj priči koja nije tačna ili se ipak radi o istini, otkriće samo akteri ove priče kada se budu obratili medijima.