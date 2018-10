Novak Đoković: Znam da će zvučati arogantno ako vam kažem da sam uvek znao da ću se vratiti na vrh

Povezane vesti



Novak Đoković u Parizu ima veliku priliku da se vrati na prvo mesto, a da bi u tome i uspeo, neophodno je da na predstojećem mastersu u Parizu ostvari bolji rezultat od direktnog konkurenta Rafaela Nadala.

Ipak, nije sve bilo idilično pre nekoliko meseci, kada je naš as imao velikih zdravstvenih problema.

– Kada sam operisao lakat u februaru, mislio sam da ću se brzo vratiti na željeni nivo. Ali, to nije bio slučaj. Igrao sam vrlo loše u Indijan Velsu i Majamiju. Shvatio sam da sam daleko od forme u kojoj želim da budem i da će mi biti neophodno vreme. Razgovarao sam sa timom i svi smo mislili da će US Open biti vrhunac. Zapravo, sve je došlo još ranije. Zadovoljan sam nivoom na kome sam igrao poslednja četiri meseca. Uz sve to, Rafa je bio povređen, nije igrao u Kini i to mi je pomoglo da mu se približim i uključim u borbu za prvo mesto. Daću sve od sebe da se tamo i nađem – istakao je Đoković.

View this post on Instagram Bonjour Paris 👋💪🤛🐊🎾 #TeamDjokovic #RolexParisMasters A post shared by Novak Djokovic (@djokernole) on Oct 28, 2018 at 12:32am PDT

Kako je naveo, nikada nije gubio veru u sebe, čak ni onda kada mu nije sve išlo.

– Znam da će zvučati arogantno ako vam kažem da sam uvek znao da ću se vratiti. Sve je na kraju relativno. Možda se vama čini da je bilo brzo, ali meni nije. Prebrzo sam sudio sebi. Trebalo mi je duže nego što sam mislio. Sve je došlo na svoje tek tokom sezone na travi – rekao je Novak.

Đoković svoje učešće na mastersu u Parizu počinje od drugog kola, kada će mu na megdan izaći pobednik duela između Marka Čekinata i Žoaoa Souze.