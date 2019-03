Novak Đoković: Godinama ne pijem alkohol, jedna čaša te ubaci u mašinu i onda ne znaš gde si

Najbolji teniser sveta Novak Đoković prošao je put od dečaka koji sanja vimbldonski trofej do ostvarivanja profesionalnih i životnih snova, pa ja tako danas najbolji teniser i sportista sveta, ostvareni muž, sin i otac.

Tako je on o svemu tome, kao i o promenama koje su mu se dešavale tokom karijere, meditaciji, alkoholu i idolima, govorio u opširnijem intervjuu za Vajs.

Sam početak razgovora protekao je u sumiranju postignutog uspeha koji je došao posle prve teže povrede.

– Povreda je definitivno bila velika prekretnica u mom životu. Ne samo u teniskom smislu, već i u ljudskom, karakternom pogledu. Ja sam nekako bio primoran da u tim trenucima uđem duboko u sebe i možda otkrijem neke delove sebe koje sam potiskivao godinama, koji su izašli na površinu u trenucima kada mi nije išlo – rekao je Đoković i nastavio priču o očinstvu:

– Kada sam postao otac to mi je dalo još jedan ogroman polet i zalet i ja sam tada, zapravo, imao najboljih petnaest meseci u svojoj karijeri… Kada sam postao roditelj shvatio sam da ima mnogo više toga u životu što ja prosto nisam, kako da kažem, posvetio dovoljno pažnje delovima sebe koji su možda, ono, u nekoj vrsti mraka ostali.

Najbolji teniser Srbije i sveta poslednjih godina praktikuje meditaciju koja mu je vremenom postala način života. Nole je dao zanimljivo viđenje ove teme, iz svog ugla:

– Ne meditiram nego tihujem, kako se već kaže. Ista stvar. U pravoslavlju postoji taj termin, trpljenje i tihovanje. Da, praktikujem meditaciju već unazad skoro deset godina. Meditacija je i pranje sudova. Meditacija je i gledanje u zvezde. Meditacija je i kupanje, tuširanje.

– Meditacija je sve ono što čoveka dovede u to stanje uma da je potpuno prisutan. To je ono što se naziva ritualnim. Dobro, mi smo malo, ono, što se kaže, tradicionalisti, konzervativniji smo u tom pogledu i sve što dolazi, da tako kažem, znanje spolja što nije naše se malo rezervisano prihvata i imaju možda pogrešno tumačenje toga.

Dodaje da je tek posle par godina shvatio reči svog učitelja: “Najveći rad koji ćeš imati u svojem postojanju u svojem životu sada i ovde je rad na sebi“.

– Ljudi smo, grešimo i ulazimo u situacije gde nemamo iskontrolisanu emociju, nemamo iskontrolisanu reakciju. Pobesnimo. Opsujemo, razbijemo nešto i tako dalje. Meni se to dešava na terenu. Ja razbijem reket.

– I ja nisam u tom trenutku uopšte ponosan na to zato što znam da ne šaljem dobru poruku omladini koja mene prati, jer mi kao sportisti uživamo veliku podršku i mnogo se omladine širom sveta ugleda na nas, jer žele da postanu veliki i uspešni sportisti kao mi. I ja sam svestan toga i trudim se da se u skladu sa time ponašam tako. Da moje reči i dela budu u harmoniji sa time. Međutim, to nije slučaj uvek. I prihvatam to kao neki stepenik u nekom svom razvoju.

Život profesionalnog sportiste zahteva potpunu posvećenost i veliko odricanje. Tako je Đoković objasnio kako se “loše proveo” posle konzumiranja alkohola.

– Godinama već ne pijem alkohol. Ranije jesam povremeno i onda kao sportista koji retko pije alkohol, a to je opšte poznato, da prosto te jedna čaša bilo čega odmah ubaci u mašinu i onda ne znaš gde si.

Kaže i da se promenio – “prestao sam da tragam, a više da budem“.

– Manje vremena provodim u budućnosti, a više u sadašnjosti. Jer kada kažeš da tragaš za nečim, da l’ to bila sreća, da l’ to bila ljubav, pripadnost, šta god da je u pitanju, znači ti praktično sebe već nekako stalno sebe držiš u toj nekoj budućnosti i neizvesnosti da l’ će se to nešto dogoditi, šta ja treba da uradim da bi se to dogodilo…

– Ja, inače verujem, i to praktikujem gotovo svaki dan, u moć vizualizacije… Zamisliš sebe, kao što sam ja zamislio sebe sa sedam godina da ću osvojiti jednoga dana vimbldonski trofej i pravio od nekih improvizovanih materijala kući taj vimbldonski trofej i to je izuzetno moćna stvar… Osećam da nemam za čime da više tragam, zato što sve ono što tražim imam u sebi – rekao je Novak za Vajs.