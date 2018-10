Nova ljubav modne blogerke: Zorannah u vezi sa sinom poznatog pevača?

Nakon što je početkom leta raskinula sa fudbalerom Danijelom Milićevićem, Zorana Jovanović je našla novu ljubav. Naime, ona odnedavno uživa u ljubavi sa Enisom, sinom Halida Muslimovića.

– Zorannah i Enis su se upoznali pre oko godinu dana, kada su i razmenili brojeve telefona. U početku su se samo dopisivali i između njih nije bilo ništa osim prijateljstva jer je ona tada bila u vezi. Oni su se i videli nekoliko puta, ali uglavnom u kafićima i na ručkovima. Već tada su znali da jedno drugom prijaju, ali niko nije želeo da pređe granicu prijateljstva – kaže izvor blizak ovom paru i dodaje:

View this post on Instagram A post shared by Zorana Jovanovic (@zorannah) on Sep 29, 2018 at 12:06am PDT



– Kada je Zorannah raskinula sa Danijelom, ona i Enis su počeli intenzivnije da se čuju i viđaju. Odnedavno su uplovili u vezu, ali za sada to kriju od javnosti. Za njihovu vezu znaju samo članovi porodice i najbliži prijatelji. Lepo im je, uživaju u svakom trenutku provedenom zajedno.

Kako piše Blic, par planira i zajedničko putovanje.

– Njih dvoje su isplanirali i putovanje u Istanbul. Naime, sledećeg meseca će otputovati u Tursku gde će provesti nekoliko dana. Ko zna, možda tada i obelodane da su zajedno – dodaje naš izvor.

Inače, Enis se ne pojavljuje često u javnosti, on je menadžer hotela koji drži njegov otac Halid, kao i direktor očeve izdavačke kuće.

Enis je bio zatečen pitanjem o emotivnoj vezi sa Zoranom.

– Gde me nađoste sa tim pitanjem? Zorannah je dobra devojka… Mislim, kao drugarica… Ne mogu ništa da vam kažem, tek smo se upoznali – zbunjeno je rekao Enis za Blic.

View this post on Instagram A post shared by Zorana Jovanovic (@zorannah) on Oct 21, 2018 at 3:18am PDT



Dok je Enis bio zbunjen, te se jasno dalo zaključiti da ne zna kako da objasni svoj odnos sa Zoranom Jovanović, njegov otac Halid nije bio upoznat s tom pričom:

– Od vas sam to sada čuo. Ono što on izabere i što je njemu na srcu ja stojim iza toga. Za sada nisam u toku. Neke fotografije sam video sa koncerta, ali ne znam da li je to to. On meni ne priča o devojkama – rekao je Halid.