Nina Badrić se oprostila od Olivera Dragojevića: Nikada nisam videla smrt koja je bila život – nikada do tebe

Odlazak legendarnog pevača Olivera Dragojevića rastužio je njegove brojne obožavaoce, a najviše su potreseni njegova porodica i prijatelji. U Splitu je organizovan veličanstven ispraćaj legendarnog pevača koji je pokazao koliko je bio voljen i cenjen.

Pevačicu Ninu Badrić sve je ovo jako emotivno dirnulo, te je još jednom odala počast svom prijatelju.

-Nikada u svome životu do sada nisam videla smrt koja je bila život. Koliko inspiracije i u ovome i u onome životu. I kad odlaziš, odlaziš u stilu. Svima nama putokaz za sve. Kako biti pošten, dosledan, dostojanstven. Kako trajati, kako ljubiti, kako sačuvati svetinju porodicu, svetinju muzike, kako ostati svoj i imati petlje za svoje note do kraja. Nismo falili mi koji sledimo tvoj put. Nismo.





-Svima prvi sebi zadnji. Kakvo poštenje i dostojanstvo. To se ne može kupiti, da se čitav grad i svet okrene i pozdravi te sa najvećim aplauzom ikad u istoriji sveta. To ne može izrežirati niti najveći reditelj. Ljubav ljudi prema tebi. I da se sva svetinja okrene za tobom i hoda, diše i ide gde god da ideš ti. I sa mora i sa kopna. I da sve ovo more stvarno je samo za tebe bilo i ostalo. Nikada u svome život do sada nisam videla smrt koja je bila život. Nikada do tebe – poručila je Nina.