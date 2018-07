Nina Badrić: Najbolje se odmorim tamo gde me niko ne poznaje

Popularna pevačica Nina Badrić, kao i većina muzičara, leto provodi radno. Zato baterije planira da napuni u septembru, ali daleko od radoznalih pogleda, negde gde će uživati u potpunoj privatnosti.

-Nema odmaranja pre septembra, ali to je u redu. Leto je nama muzičarima ionako uvek radno. Biće vremena za odmaranje. Već sam ukrala nekoliko dana u Jelsi, ali pravi odmor počinje tek u septembru. Otići ću negde preko granice jer se najbolje odmorim tamo gde me niko ne poznaje. Mislim da bi to mogla biti Italija, i to krajnji jug, kaže Nina za Tportal i otkriva da joj obožavaoci često prilaze i na plaži.

– Ipak me ljudi poznaju i imaju me potrebu da pozdrave i popričaju. Tek kad odem u inostranstvo, zaista mogu da budem skroz opuštena -priznala je Nina za Tportal.