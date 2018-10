Nikolina Pišek o braku i poklonima: To se smanjilo, Vidoje me ne doživljava više tako ozbiljno

Nikolina Pišek okuvek je privalčila pažnju, kako zbog lepote, tako i harizme kojom zrači.

Ona tvrdi da joj nije teško da održava liniju, ali i da neguje telo:

– Tajna je da pokušavam biti umerena u svemu i da, koliko mogu, odvojim vreme za vežbu i svoje telo. Nijedan drugi poseban ritual ne postoji – kaže ona, ali na njen osmeh svakako utiče i brak sa Vidojem Ristovićem, koji teče baš onako kako su zamislili. Nedavno su proslavili i petu godišnjicu.

– Imali smo kratko okupljanje, ručak i druženje sa prijateljima. Bili smo u Zagrebu. Najlepše je kada si među svojima. Bilo je slatko – priča Nikolina, a na pitanje ko koga više obraduje i iznenadi poklonima imala je zanimljiv odgovor:

– Volimo da se obradujemo poklonima, više Vidoje mene, ali i to se smanjilo. Dosta je vremena prošlo i ne doživljava me više tako ozbiljno. Naravno da je lepo obradovati nekoga poklonom, ali ne treba čekati neke posebne datume već to uraditi spontano. Opuste se muškarci posle nekoliko godina, ali to je dobro jer je teško održati tenziju sa početka. Najlepše je kada pored nekog možeš da se opustiš i pustiš kočnicu, da teče samo svojim tokom.