Nikola Rokvić: Šta mi supruga Bojana najviše zamera

Povezane vesti



Pevač Nikola Rokvić kaže da se vratio narodnoj muzici zbog publike i otkriva da sa suprugom Bojanom voli da obilazi sveta mesta, ali i da mu ona najviše zamera što svako jutro peva iz sveg glasa u kupatilu.

Za potrebe spota skratio je kosu.

– Prvenstveno sam to uradio jer mi je malo dosadilo. Uz sve to, ove vrućine, buđenje noću sa kosom preko lica, smetalo mi je jer nisam navikao na sve to. A i dobro je da se poveže s tim da se ja vraćam na neku priču na koju su me ljudi navikli i voleli.

A post shared by Никола Роквић / Nikola Rokvic (@nikolarokvic) on Jul 28, 2018 at 2:36am PDT



Vaš otac Marinko nije krio da je ljut što ste napustili folk. Zašto ste se vratili?

– Ne znači da muzika s kojom sam se bavio nije bila komercijalna, već za ove prostore se ne smatra takvom. Tražio sam sebe i to se oslikavalo u mojoj muzici. Sada sam se vratio najviše zbog publike, zato što sam kroz sve ove godine nailazio na ljude koji su bili tužni, a bilo je i dosta onih ljutih na mene zašto sam otišao iz folk muzike. Bilo mi je krivo.

Koliko vas je ćerka promenila?

– Svakog čoveka roditeljstvo promeni i mislim da ga oplemenjuje. Tek tada sam osetio da sve ostalo može i ne mora, ali da su porodica i deca primarni. Voleo bih da imam što više dece.

A post shared by Никола Роквић / Nikola Rokvic (@nikolarokvic) on Jun 2, 2018 at 3:47am PDT



Bojanu i vas karakterišu kao par koji je jedini opstao posle rijalitija. Da li biste sada ušli u rijaliti?

– Ne bih sigurno u ove formate koji se danas puštaju. “Survajver” sam oduvek gledao, voleo i nije klasičan rijaliti, već je u njemu primarno preživljavanje, borbe za opstanak.

A post shared by Никола Роквић / Nikola Rokvic (@nikolarokvic) on May 23, 2018 at 12:13pm PDT

Šta vam zamera supruga Bojana?

– Zato što sam možda opušteniji u svemu od nje. Kod mene je sve lagodno. Možda mi često zamera i to što previše jako pevam u kupatilu. To može da bude zanimljivo nekoliko meseci, ali da vam neko osam godina svako jutro peva punim glasom, to bude i malo naporno – rekao je Nikola za Blic.