Nikola Rađen nakon rastanka sa Anom: Sledeći brak mi nije na pameti

Iako su Nikola Rađen i Ana Kokić na Božić potpisali sporazumni zahtev za razvod braka, zbog ćerki Nine i Tee ostali su u korektnim odnosima. Dok od suda čekaju zvanično okončanje desetogodišnje zajednice, slavni vaterpolista i pevačica ponašaju se kao da su slobodni i više ne žive zajedno.

U intervjuu za Kurir Stars Nikola je prvi put govorio o rastanku od pevačice i povratku za Beograd, jer mu za dva i po meseca ističe dvogodišnji ugovor sa vaterpolo klubom Dinamo iz Moskve.

Početak godine promenio ti je život. Kako teče proces razvoda sa Anom?

– Sudski još nismo razvedeni. Naš advokat se bavi time pošto sam odsutan iz Srbije. Sve radimo po zakonu.

Da li ste Ana i ti pokušali da spasete brak u međuvremenu?

– Nas dvoje smo uglavnom sve rekli u saopštenju kojem smo se obratili javnosti. Odlučili smo da okončamo naš brak, sada je sve u pravnom procesu, a mi ćemo se odazvati na sva ročišta i sve što sud propiše.

Jeste li u kontaktu? Kakav odnos imate?

– Moja bivša supruga i ja imamo skroz korektan odnos jer je sve u interesu vaspitanja i odrastanja naše dece.

Kako se vaše ćerke nose sa vašim razvodom?

– Razvod sam po sebi nije prijatan ni lak, ali trudimo se da one to ne osete. Korektnom komunikacijom sve im olakšavamo. One me posećuju u Moskvi, a isto tako gledamo da ne izostaju mnogo iz škole. Čujemo se svaki dan.