Nikola Đuričko: Ovo je dobra prilika da ja malo sebe ‘kalim’ za drugi poziv, hvala Bjelogrliću

Nikola Đuričko našao se sa druge strane kamere, u ulozi reditelja za “Žigosane u reketu”, nove serije Dragana Bjelogrlića.

– Prisustvujem snimanjima naravno, radio sam šest dana dok smo snimali u kafani, a evo i baš danas snimamo, tačnije pauza mi je za ručak. Ovaj projekat je deo jedne ozbiljne mašine, ima petoro reditelja i ja sam jedan od njih. Imam nekoliko zadataka i meni je drago da budem deo jednog ovakvog projekta. To je dobra prilika da ja malo sebe ‘kalim’ za drugi poziv, hvala i producentu Bjelogrliću i koproducentu Tomici Palikoviću, što su imali razumevanja, a ja sam imao ambicije da tako nešto i uradimo – izjavio je Nikola.

Kaže da je ključ u strpljenju, što se tiče saradnje i uopšte rada na ovom projektu u ovakvoj režiji.

– Moje kolege glumci su vrlo strpljivi sa mnom, kao i ja sa njima. Uopšte nisam strog kao reditelj. Tu smo da se pomažemo. Ja eto kao glumac imam možda neku prednost u komunikaciji sa kolegama, a tehnički mi pomažu svi iz ekipe i vrlo smo svi dobri – otkriva on.

Kako je ovo njegov rediteljski debi, evo da li je postojalo nešto čega se pribojavao pre početka snimanja.

– Nisam se ničega pribojavao, imam dosta iskustva, gledao sam materijale, prisustvovao snimanju, moje kolege reditelji su bili strpljivi sa mnom, kao i kolege glumci. Naravno da su mi pomogli, ali to je bio deo razumevanja procesa pravljenja jedne serije. S druge strane, da sam počeo da se bavim hirurgijom, to bi možda bio šok, ovako ne – kroz osmeh je izjavio on.