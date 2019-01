Nevena Božović o Evrosongu: Na ovakvim takmičenjima je najbitniji fer-plej

Mlada pevačica osvojila je 2007. godine treće mesto na Dečjoj pesmi Evrovizije, a nakon toga predstavljala je Srbiju na Evroviziji u Švedskoj 2013. godine sa grupom “Moje tri”. Ona otkriva da je i dalje privlači učešće na tom takmičenju i da bi volela još jednom da se oproba, ovog puta solo.

Iako je u dosadašnjoj karijeri izdala nekoliko pesama na engleskom jeziku, koje su dobile pozitivne kritike, Nevena Božović tvrdi da numera kojom će se predstaviti na “Beoviziji” ne treba da se prepevava sa originalnog jezika.

– Pesma se zove “Kruna” i sama sam radila muziku i tekst, a aranžman potpisuje Darko Dimitrov. Pesma je svakako na srpskom jeziku jer to traže propozicije Beovizije. Volim da pevam na svom jeziku i volela bih da to bude i u slučaju da odem na Evrosong. Pesma je balada i ovih dana tek osmišljavam šta i kako ću raditi na sceni. Još uvek nisam odlučila kako će sve izgledati – kaže pevačica, koja je između 76 učesnika izabrana među 20 onih koji će se predstaviti publici na Beoviziji.

– Želela sam da još jednom odem na Evroviziju. Još dok sam bila mlađa htela sam da još jednom samostalno nastupam na tom takmičenju. Ovu pesmu nisam namenski radila za Beoviziju, tek kad sam odradila aražman i kad je to muzički bilo kompletno shvatila sam da to jeste pesma koja može da učestvuje na ovom takmičenju. Još od 2013. godine sam čekala da naiđe dobra pesma i evo, sada se pojavila, i to je bila inicijalna kapisla da se prijavim. Stvarno volim i pratim Evroviziju i to je za mene bilo divno iskustvo. Iz tog razloga čekala sam da dobro osetim pesmu i da to bude nešto u šta verujem, pa da učestvujem, ne treba se tek reda radi pojavljivati na Beoviziji – tvrdi Nevena.

Na pitanje da li je iznenađena nekim od najavljenih imena sa kojima će se takmičiti, među kojima su Dženan, Ekstra Nena, Ivan Kurtić, Saška Janković i “Osvajači”, odgovara: – Nisam iznenađena, svake godine je šarenoliko, mislim da je to poenta i same Evrovizije. Ne znam ni sve učesnike koji će biti, ali verujem da su svi pripremili dobre pesme i da zbog toga učestvuju.

Nevena ne želi da prognozira svoj plasman na Beoviziji, ali očekuje fer-plej među kolegama.

– Iskreno nikad ne volim unapred ni da mislim ni da pričam, pogotovo kad su ovakva takmičenja u pitanju. Volim da ljudi čuju sve numere i sve izvođače i da sami izglasaju i prosude – kaže Nevena.

– Jedva čekam da čujem sve numere i da ona koja je najzanimljivija ode na Evrosong. Uvek sam za fer-plej, pogotovo kada su ovakva takmičenja u pitanju. Mislim da je to najbitnije.