Nenad Knežević Knez se sreo sa Novakom u Parizu: Pored svega toga što je uspeo, on se nije promenio

Novak Đoković koji zbog umora i prehlade nije uspeo da osvoji 33. masters u Parizu, pred meč sa Rodžerom Federerom je sa tribina imao veliku podršku Nenada Kneževića Kneza.

Nenad Knežević Knez bio je verna podrška najboljem teniseru sveta i od prvog minuta meča bodrio ga je sa tribina. Posle teškog meča Knez se video sa Đokovićem, ne krijući oduševljenje što je imao priliku da pozdravi srpskog tenisera.

View this post on Instagram Ajmo Noleeee A post shared by Knez Nenad Knezevic (@kneznenad) on Nov 2, 2018 at 12:50pm PDT

– Ja sam jedan od najvećih fanova Novaka Đokovića. Uveka sam posle mečeva hteo da ga pozdravim, ali sam se vodio mišlju da ne treba da ga uznemiravam. Nisam hteo to da radim, da se guram i dođem do njega da ga pozdravim. Međutim, ovog puta se sve namestilo. Naša tribina je bila pored prolaza gde oni izlaze na teren, tako da sam sišao dole s željom da se vidimo, da ga pozdravim ako budem imao sreće. I stvarno sam imao sreće – kaže za Blic Nenad Knežević Knez.

On dodaje da je stajao u prolazu, dok je u holu bio Rodžer Federer koji se spremao za meč sa Keom Nišikorijem.

– U jednom trenutku se pojavio i Novak. Nisam bio siguran da li me je video. Međutim, čovek me je video i vratio se da me pozdravi. Toliko je srdačan. Toliko mi je drago što sam ga pozdravio. Rekao sam mu koliko uživam u njegovim igrama i koliko nas to čini srećnima – ističe Knežević.

Sa Đokovićem je kratko razgovarao, ali dovoljno da zapamti trenutak koji ga je učinio veoma srećnim.

– Novak je divan. Toliko je neposredan. Sjajan čovek koji stoji čvrsto na nogama, pored svega toga što je uspeo, on se nije promenio. Nije trenutno svestan koliko je veliki, ali za 20, 30 godina će biti svestan šta je napravio. On sada živi taj život, ali on je jedna ljudska, a naravno i sportska veličina. Ništa mu nije teško. Ne mogu da zaboravim da mu nije bilo teško kada me je snimio krajičkom oka da odmah ostavi opremu i dođe da me pozdravi. Od takvih ljudi kada dobiješ fidbek to je priviliegijia, zadovoljstvo i čast – poručio je Knez. Da je i Novak bio oduševljen što je Knez pratio njegov meč, pokazuje činjenica da je njihovu zajedničku fotografiju postavio na svoj instagram nalog.