Nataša Vukoje i Jorge Mendes: Duše su se prepoznale, instinktivno smo znali da pripadamo jedno drugom

Povezane vesti



Pre dve godine u ovo vreme Nataša Vukoje, jedna od naših najpoznatijih praktičarki rekonekcije i učitelj kundalini joge, upoznala je Španca Jorgea Mendesa, sportskog agenta. Prošlog leta venčali su se u krugu porodice, a sa njom su ovog meseca proslavili i prvu godišnjicu braka. Da Nataši prija život na suncem okupanoj Majorki može se zaključiti bez mnogo reči, po širokom osmehu koji joj ne silazi s lica. Kako izgleda njena svakodnevica u Španiji ispričala nam je tokom kratkog boravka u Beogradu, koji je posetila sa suprugom.

– Kuća nam je u Soleru, malom mestu na moru, gde nema gužve, žurbe, kašnjenja. Prija mi miran način života i lagani tempo, koji se u potpunosti razlikuje od onog koji sam imala u Beogradu. Ono na šta se još nisam navikla su kasne večere. Ustajem prilično rano, a rano idem i na spavanje, tako da mi ne prija da jedem u vreme koje je za Špance uobičajeno, pa poslednji obrok često preskočim. U šali kažem da Španci nemaju ni doručak po mojim standardima. Ujutru piju veliku kafu sa mlekom, uz koju pojedu keks ili mali kroasan, retko nešto slano. Kad dođe u Srbiju, Jorge se uvek čudi kako su nam jutarnji obroci obilni – priča nam Nataša. Na pitanje da li se navikla na novi “identitet” odgovara:

– Nije bilo teško navići se jer se u Španiji ne menja prezime. Još sam Vukoje. (smeh)

Interesovalo nas je da li se u njihovom domu više spremaju španski ili srpski specijaliteti.

– Iskreno, više uživamo u gastronomskim specijalitetima mog muža. On je taj koji kuva, i to radi odlično. Ali, uvek je raspoložen da proba neke moje eksperimente sa zdravom hranom. Tvrdi da mi idu od ruke. (smeh)

Nataša i Jorge su se, podsećanja radi, upoznali zahvaljujući njenoj sestri bliznakinji Jovani. Tokom zajedničkog boravka u Beču, gde su bile u poseti bratu, Jovana je povela Natašu na sastanak sa svojim sportskim agentom, i tako je sve počelo.

– Slobodno mogu da kažem da je to bilo prepoznavanje na nivou duše; kad instinktivno znate da pripadate nekome i da taj neko pripada vama – ispričala je Nataša o fatalnom susretu.

– Od kada smo Nataša i ja zajedno, drugačiji sam – iskren je Jorge. – Ona je uticala da promenim neke dugogodišnje navike i srećan sam zbog toga. Uz nju sam postao smireniji, imam više razumevanja za ljude i različite situacije. Velika smo podrška jedno drugom. Suština braka za mene je da rastemo i da se menjamo zajedno.

– Oboje uživamo u dugim šetnjama plažom, pogotovo u ranim časovima kad svi spavaju i mirno je. Fotografije koje smo podelili sa vašim čitaocima nastale su u šest ujutru, na plaži u koju sam se zaljubila na prvi pogled – nadovezuje se Nataša.

U Španiji je nastavila da drži časove kundalini joge, a kako je njen posao vezan i za ljude u Srbiji, vešto balansira između dve države.

– Moj dan počinje prilično rano, oko pola šest, časovima kundalini joge koje držim onlajn. U pola devet odvedem ćerku u školu, pa nastavim sa poslovnim obavezama. Naravno, svaku pauzu iskoristim da popijem kafu na plaži. Posle podne uzmem Đurđu iz škole i vodim je na razne aktivnosti: tri puta nedeljno trenira košarku, ide na časove katalonskog jezika i drugo. U Srbiju dolazim na mesec i po dana, i tada obavezno organizujem čas kundalini joge ili lične rekonekcije kako bih se videla sa svim nekadašnjim klijentima. Druženje sa porodicom mi je, podrazumeva se, na prvom mestu, a ne propuštam priliku ni da posetim neku novootvorenu poslastičarnicu ili restoran.

– S obzirom na to da je Solero malo mesto, bilo je lako upoznati se sa većinom meštana. Iako je moj dnevni program popunjen od ujutru do uveče, uvek se nađe vreme za kafu sa mamama Đurđinih drugarica, kao i divnim damama koje sa mnom praktikuju jogu. Redovno učim jezik i sve sam bolja u komunikaciji. S druge strane, moj suprug nastoji da savlada srpski, ali on je za Špance veoma težak. Veliki broj reči ne mogu da izgovore. Postoje fraze koje Jorge mnogo voli i često ih koristi u svakodnevnoj komunikaciji, kada je potrebno da zahvali na nečemu i slično.

Osmogodišnja Đurđa, Natašina ćerka iz prvog braka, kao većina dece lako se snašla u novoj sredini.

– Đurđa je završila prvi razred na Majorki i prezadovoljna je. Odlično govori i španski i katalonski. Njen proces adaptacije bio je fantastičan. Veliku podršku i razumevanje imali smo od svih zaposlenih u školi koju pohađa. Profesori su se ponudili da joj daju dodatne časove kako bi što pre savladala jezik.

A post shared by Natasa Vukoje (@vukojenatasa) on Apr 15, 2018 at 3:39am PDT

Prvu godišnjicu braka Nataša i Jorge obeležili su u krugu porodice, sa decom.

– Bilo smo na odmoru u planini, svi zajedno. Uživali smo.

Jorgeovi sinovi iz prvog braka i Natašina ćerka Đurđa centar su njihovog sveta, a postoji li mogućnost da ih posete i zajedničke rode?

– Verujemo da će rode doći kad im bude bilo vreme. Mi smo jedna velika porodica, tako da nam se nigde ne žuri. Trenutno ne razmišljamo mnogo o rodama, imamo druge prioritete; da uživamo što više sa našom decom i da se posvetimo ostvarenju profesionalnih ciljeva. Sve što treba doći će.