Nataša Aksentijević: Helena je oduševljena što će dobiti sestru

Povezane vesti



Ona nije tipična javna ličnost, a, prema sopstvenom priznanju, nije ni poput većine žena, jer joj je hrana na prvom mestu hedonističkih “navika”. Iskrena, harizmatična i uvek spremna za dobru šalu na sopstveni račun, mogla bi da bude merna jedinica za duhovitost. Nataša Aksentijević, omiljeno lice sa “malih ekrana”, ponovo nam je izmamila osmeh lepom vešću da je u četvrtom mesecu trudnoće. Ona i njen suprug Dušan već imaju trogodišnju Helenu, a nedavno su saznali da će dobiti još jednu devojčicu.

– Ja sam vam naopaka po mnogim pitanjima – priča simpatična voditeljka i glumica u prepoznatljivom stilu, odgovarajući na pitanje da li je posle ćerke maštala da dobije sina. – Kad sam prvi put ostala u drugom stanju, žarko sam želela dečaka, čak sam pomalo bila ljuta na supruga što mi je napravio žensko dete. Danas sam, međutim, toliko zaljubljena u svoju ćerku, koja me iz dana u dan iznova očarava, da mi je jedina želja bila da dobijem još jednu, istu takvu devojčicu.

Sa maminim mišljenjem slaže se i Helena koja je, imali smo prilike da se uverimo pre nekoliko meseci na fotografisanju za naš magazin, Natašina slika i prilika.

– Helena je oduševljena što će dobiti sestru. Dok nismo znali pol bebe, na pomen da bi mama mogla da rodi dečaka, njen stav je bio “vratićemo ga”. (smeh) Svaki dan smišlja novo ime za bebu, a najzanimljiviji predlog koji je do sada dala je Melodija. Misli da bi bilo idealno da joj se sestra tako zove. Osim toga, zaključila je da je već velika devojčica, tako da je velikodušno dozvolila da dojim njenu sestru, jer njoj takav izvor hrane više nije potreban. (smeh)

O tome da li su tri i po godine idealna razlika između dece nije previše razmišljala. Toliko će, naime, Helena biti starija od sestre.

– Nisam od onih koji se bave populacionom politikom i planiranjem porodice. Jednostavno, desilo se da baš sada ostanem trudna. Da je pravi trenutak bilo mi je jasno još pre dva meseca kada me je beskrajno obradovala vest da sam u drugom stanju. Ušla sam u četvrti mesec. Valjda se tako kaže. Svesna sam da zvučim blesavo, ali nisam sigurna kako se to računa. Ako trudnoća traje 40 nedelja, to je 10 meseci, a ne devet. Na kraju ispadne da, ako nisi završio medicinski fakultet, ništa ti nije jasno. Ili sam ja loša iz matematike ili iz ginekologije.



Većina žena u trudnoći promeni način ishrane, neke namirnice im se jedu više, druge ne mogu ni da smisle. Nataša nema taj problem.

– Meni se uvek jede sve i mnogo, a to se nije promenilo ni sada. Ipak, u mom slučaju i tu je situacija pomalo naopaka. Prošli put sam u porođajnu salu ušla sa sedam kilograma manje, a ne više, u odnosu na prve dane trudnoće. Jele su mi se zdrave namirnice koje, inače, ne konzumiram često, pa sam na kraju skinula neki kilogram, što na moju kilažu i nije loše.

Podižući Helenu stekla je bogato iskustvo koje će joj značiti kad stigne drugo dete, a glavna lekcija koju je naučila je da nema mesta panici.



– Dok nešto ne iskusiš na svojoj koži, nemaš pojma o čemu ti ljudi pričaju. Mogu da ti govore koliko hoće da su to “samo grčevi”, ali dok sam ne počneš da prepoznaješ zbog čega beba plače nema mesta opuštanju. U suštini, dobar je vic koji kruži među roditeljima. Kad prvo dete proguta novčić, trkom ga vodiš u najbližu bolnicu, zakazuješ snimanje i tražiš operaciju. Sa drugim detetom samo čekaš da novčić završi u noši, a trećem jednostavno odbiješ od džeparca onoliko novčića koliko je progutalo.

O porodiljskom odsustvu Nataša za sada ne razmišlja.

– Ja sam od onih žena koje trudnoću toliko dobro podnose da bi trebalo da sam non-stop trudna. Leto ću provesti u studiju. Trenutno kuvam u emisiji “150 minuta”. Sve što ima veze s hranom ide mi od ruke, tako da mi ovaj radni boravak u kuhinji dođe kao zabava. Ako je suditi po prvoj trudnoći, na poslu ću biti i na jesen. Dok sam čekala Helenu snimala sam do poslednje nedelje, a na posao sam se vratila posle mesec dana. Dobar sam organizator, pa verujem da ću i ovog puta uspešno spojiti poslovne i porodične obaveze.