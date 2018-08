Najava novog albuma: 2Cellos objavili svoju verziju Vivaldijeve “Oluje” (video)

Luka Šulić i Stjepan Hauser, poznatiji kao 2CELLOS, ove jeseni, objaviće svoj novi studijski album, Let There Be Cello (Sony Music Masterworks/Menart). Nakon albuma Score (2017), na kome se duo “dohvatio” kultnih filmskih kompozicija, Let There Be Cello će istraživati širi i raznovrsniji katalog u kome će akcenat biti na njihovom izvođenju koje uvek probija granice.

-Uvek smo govorili da želimo da razbijemo zablude o čelu i muzičkim granicama, govore 2Cellos,ovaj album to i pokazuje. Inspiraciju smo nalazili na raznim stranama, od pop hitova do bezvremene, klasične muzike, od klasičnog roka do filmske muzike. Ovaj album nudi puno toga, uključujući I našu originalnu muziku. Nema pravila, samo neka bude čelo.

Let There Be Cello koproducirali su Šulić i Hauser, zajedno sa Filipom Vidovićem, a kolekciju pesama uključuju i dve vrsne obrade velikih prošlogodišnjih pop hitova – Ed Sheeranovu “Perfect” i “Despacito” Luisa Fonsija, omiljeni spot 2CELLOS fanova, koji je ukupno prikupio preko 30 miliona pregleda na njihovom You Tube kanalu.

Poznato je da Luka I Stjepan jako vole dobru gitarsku muziku, pa će se na novom albumu naći I obrada kultne “Eye of the Tiger” grupe Survivor kao i neprevaziđeni hit grupe The White Stripes’ “Seven Nation Army,” koji su kao duo premijerno izveli na finalu UEFA Lige Šampiona u Ukrajini. Nove visine u njihovom viđenju sviranja čela, donose obradama proslavljenih klasika poput “Imagine” Johna Lennona, “Hallelujah” Leonarda Cohena ali i u nikada pre izvođenim, njihovim originalnim kompozicijama, “Concept2,” “Cadenza”) koje pružaju potpuno novo iskustvo u slušanju 2Cellos.

Da bi fanovima pružili uvid u novo muzičko poglavlje svoje diskografije, 2CELLOS su danas objavili njihovu izdanje Vivaldijeve “Oluje”(“Četiri godišnja doba:Leto”). Spot za pesmu snimili su u Hrvatskoj, na vrhu stenovitog brda, sa munjama i gromovima i kišom, a dinamične kamere na pravi način prate dramu i napetost koja se krije u Vivaldijevoj kompoziciji

-Volimo dramu kod Vivaldija. Zato smo želeli da donesemo 2CELLOS oluju u jedno od njegovih najpoznatijih radova,objašnjavaju 2CELLOS i dodaju:-Trebala nam je odgovarajuća dramatična I prelepa lokacija za video spot I našli smo takvu, blizu Pule. Ovde je leto, ali oluja stiže-