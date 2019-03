Misteriozna voditeljka: Da li bi Irina Vukotić ponovo stala na ludi kamen?

Voditeljka “Novog jutra”, Irina Vukotić već godinama dominira u svojoj branši, a za emisiju “Premijera” otkrila je da li da li je njena porodica gleda na malim ekranima i kakve navike ima njena ćerka.

-Svejedno im je. Nisu toliko ažurni kada je gledanje mojih emisija u pitanju, ali bace pogled. Ćerka mora da ima vremena za srpski i matematiku. Pitala sam je da li igra lastiš, rekla je da im to nije toliko zanimljivo. Danas deca to uopšte ne igraju, to ih uopšte ne zanima – objašnjava voditeljka.

Vukotićeva bi uskoro trebala da se pojavi na TV-u, ali ne kao voditeljka već kao glumica i to u seriji u kojoj će rame uz rame stati sa svojom drugaricom Majom Mandžukom.

-Krenula je sa emitovanjem jedna sjajna serija i sad Maja zna da sam ja davno bila glumica, to mi je bila srednjoškolska ljubav i onda je mene reditelj pozvao da igram jednu epizodnu ulogu. Sada sa oduševljenjem čekam da se to emituje – rekla je Irina i otkrila da li planira da uskoro stane na ludi kamen:

-To se ne planira, ne odlučuje. Uvek sam za ljubav. Da li bih se ponovo udala? Kad me bude zaprosio, reći ću mu. Dok me ne zaprosi neću da mu odgovaram – ostala je tajanstvena Irina.