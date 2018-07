Martina Navratilova: Novak je brutalno iskren, a mnogi ljudi to ne vole

Martina Navratilova, bivša čehoslovačka teniserka, u kolumni za “The Standard” pohvalno je pisala o Novaku Đokoviću.

Đoković je tokom vikenda osvojio titulu na Vimbldonu, pošto je u polufinalu savladao Rafaela Nadala, a onda dan kasnije i Kevina Andersona.

Legendarna šampiona je napisala da, uprkos svim dostignućima, srpski as ne dobija dovoljno priznanja, sigurno ne onoliko koliko bi trebalo.

-Novak je istinski šampion. Navijači ga nekada ne podržavaju jer nije kao dvojica ‘gospodina perfektnih’ kao Nadal i Federer. On je brutalno iskren, kao što sam i ja bila, a ispostavilo se da mnogo ljudi to ne voli, ali za mene to je dašak svežeg vazduha. Ako biste hteli da definišete Novaka u jednom udarcu, onom koji ga određuje kada je u formi, onda bi to bio bekhend kada proklizava spoljnim delom stopala. Za sve ostale igrače bi to bio slajs, ali Novak sebe s namerom dovede u poziciju da odigra dvoručni bekhend, napisala je Martina u tekstu, a prenosi B92.

Ona je istakla da ne bi bilo neobično da sada ponovo krene da dominira muškim tenisom.

-Ovo bi mogao da bude momenat posle kojeg će uslediti njegov niz. On nema podlogu na kojoj loše igra, uz dobro zdravlje, sa vraćenim samopouzdanjem i igrom, šta može sada da ga zaustavi? Dobro, na šljaci je drugi favorit iza Rafe, ali na US openu bi malo ko smeo da se kladi protiv njega. Pred finale Vimbldona sam se dvoumila, šta ako…Šta ako je Kevin Anderson spreman i oporavljen posle maratonskog meča sa Džonom Iznerom? Od početka ste mogli da vidite da je u problemu. Čudna stvar sa takvim mečevima je što se dan posle njega često osećate u redu, ali drugog dana se stegnete. U finalu ste videli da se njegove noge nisu oslobodile do trećeg seta, da je realizovao jednu set loptu, stvari bi možda bile drugačije. Protiv Rodžera je preokrenuo meč, zar ne? Već dugo govorim da je u petom setu potreban taj-brejk. US open je prvi uveo taj-brejk u petom setu, ja sam nekada baš u njemu i gubila, ali to je jednostavno tako, zaključila Navratilova.