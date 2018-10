Lea Kiš: Umem da se nasmejem kad vidim loše napise o meni, da me neko dobro popljuvao

Lea Kiš, koja je pre nekoliko godina stekla i zvanje magistra, često je na meti kritičara koji joj zameraju zbog previše ležernog stava i karakteristične boje glasa, ali nju to ne deprimira i nastavlja baš kako smo navikli i kako ona to najbolje zna.

Dugogodšnje TV lice Lea Kiš od septembra radi drugu sezonu emisije “Popodne sa Leom Kiš” na “Grand televiziji”. Iako sadržajno Lein format nije pretrpeo neke preterane promene još od vremena kad je emitovan na dve velike naconalne televizije, pa i dalje ima najveći broj gostiju, voditeljka, a ujedno i autorka emisije, tvrdi da joj je prelazak sa druge televizije doneo novu dozu adrenalina.

– Uvek novi ambijent donosi novi naboj adrenalina i pozitivne energije koja vas tera da dajete maksimum. Imam slobodu da kao autor i voditelj radim emisiju kako želim i pozivam goste koje ja želim. Ono što je zanimljivo je da se za “Grand” neki političari i sportisti radije odazivaju i dolaze mi u goste – kaže Lea.

Na kritike javnosti, kojih je vrlo svesna, voditeljka reaguje sa osmehom.

– Nekima je posao da kritikuju, a neki vole da to rade. Umem da se nasmejem kad vidim loše napise o meni, odnosno da me neko dobro popljuvao, a kod mene on i svi generalno imaju odličan tretman. Svima sam dobar domaćin i nije mi žao makar me i osporavali. Rejtinzi govore, ko je u pravu, a za televiziju je svakako dobro kad kao prezenter izazivate reakciju, kakvu god, samo da niste neprimetni – samouverena je voditeljka.