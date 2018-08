Kraj Ljubavi Sofije Milošević i Adema Ljajića: Daljina je ugasila emocije

Povezane vesti



Jedna od najuspešnijih srpskih manekenki Sofija Milošević i srpski reprezentativac Adem Ljajić navodno su okončali svoju ljubavnu vezu pre dve nedelje, a razlog je u tome što su se previše udaljili jedno od drugog, piše Blic.



Mnogi su očekivali da će veza Sofije i Adema biti krunisana brakom, ali se to neće desiti, jer su fudbaler i manekenka raskinuli. Njih dvoje su poslednjih meseci bili dosta udaljeni zbog poslovnih obaveza, a to je dovelo do toga da stave tačku na ljubavnu vezu i da se rastanu u mirnom tonu.

– Oboje su imali dosta poslovnih obaveza u poslednje vreme, zbog čega nisu stigli ni da se vide. To je dovelo do toga da se potpuno odvoje i shvate da ne žele da budu zajedno. Prvo je bilo svetsko prvenstvo u Rusiji, potom brojni Sofijini angažmani u inostranstvu, i tokom dana kada nisu bili u prilici da se viđaju shvatili su se da su se udaljili jedno od drugog. Konstantna razvojenost dovela je do toga da su slobodno vreme želeli da provode sa prijateljima ili sami, a želju da se vide nisu imali ni jedno ni drugo. Oboje su dugo u sebi držali celu priču i nisu imali potrebu da o tome razgovaraju, te su se poruke tokom dana svele na svega nekoliko, a interesovanje da se vide nije postojalo. Jednostavno su se zasitili svega i shvatili da žele da budu sami – otkriva za “Blic” izvor blizak srpskom fudbaleru.

Sofija i Adem su preko telefona okončali vezu dugu tri godine.

– Sofija i Adem su nakon jednog dugog telefonskog razgovora shvatili da ne mogu da pronađu rešenje i da je za sada najbolje da se rastanu. Ova činjenica im je veoma teško pala, ali nisu želeli da muče jedno drugo. Mišljenja i stavovi po brojnim pitanjima su im se i te kako razlikovali i uvideli su da bi svaki dalji nastavak veze dovelo do svađa i dodatnih problema. Prvih nekoliko dana nakon raskida im je oboma bilo teško, pa su razmišljali i o pomirenju. Međutim, kada su malo bolje razmislili, shvatili su to ne bi bila veza kakva je bila ranije i da je vreme da dalje nastave sami – dodaje izvor pomenutog lista.

Par se oš uvek nije oglasio ovim povodom, a nisu odgovarali ni na telefonske pozive koje su im uputili.