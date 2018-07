Konstantin Kostjukov: Svakom igraču bih poželeo karijeru kakvu sam ja imao

Konstantin Kostjukov, Rus rođen u Kijevu, koji već 28 godina živi u Beogradu, bivši prvak Narodnog pozorišta u Beogradu i aktuelni v. d. direktora baleta te ustanove, trenutno je na turneji po Srbiji kojom se simbolično oprašta od 33 godine duge igračke karijere.

U okviru tih gostovanja nastupio je i na otvaranju 6. Festivala ruske klasične muzike “Boljšoj” u Drvengradu, gde je za “Blic” govorio o svojoj karijeri, krhkom senzibilitetu baletskih igrača i najvećim problemima sa kojima se njegova struka suočava.

Kada pogledate unazad, kako biste opisali svoju karijeru?

– Na početku je bilo dosta napora i odricanja, bola i povreda, ali sam bio pun snage i želje. Treba vremena da telo uđe u neku vrstu memorijske mašine, koja ga nauči kuda i kako da se kreće. Jednom kada taj zanat uđe u tebe i kad osetiš da si rođen za to, onda je mnogo lakše i tada nastaje pravo naslađivanje onim što radiš, poigravanje profesijom. Onda počneš da istražuješ i otkrivaš nešto novo, hteo bi da odeš korak dalje. Drago mi je da sam savladao sve pravce baleta. U našoj profesiji je u 80 odsto slučajeva pravilo da onaj ko je dobar u klasici nije dobar u savremenom baletu ili modernoj igri i obratno. Ja sam nekako uspeo da budem na vagi svega toga. Svakom igraču bih poželeo karijeru kakvu sam ja imao. Najviše sam zahvalan ocu, koji je bio baletski igrač i potom pedagog.

I vi ste krenuli njegovim stopama – igrač pa pedagog?

– Osećam se jako dobro kao pedagog jer vidim i znam šta bi trebalo da kažem nekom igraču, a da to ima rezultata. Suština pedagogije je da put do uspeha učenika bude kraći od puta kojim je išao pedagog. To bi trebalo da bude poruka za sve profesije.