Konačno lepe vesti: Darko Lazić probuđen iz kome, bitno je da se stanje ne pogorša

Pevač Darko Lazić je danas probuđen iz veštačke kome u kojoj su ga lekari držali od 23. oktobra, kada je doživeo tešku saobraćajnu nesreću. Srećnu vest potrvdio je Darkov mlađi brat, Dragan Lazić.

– Darka su probudili iz kome. Dobro je, i dalje prate stanje. Bitno je samo da se ne pogorša, za sada je sve u redu, hvala Bogu. Vidite po meni da sam raspoložen – rekao je Dragan.

– Čekam roditelje da dođu, da vide kažu šta su doktori rekli. Ali vidite po meni da sam raspoložen – ponovio je pevačev brat.

Pevačev telohranitelj i prijatelj Miljan Vračević je takođe potvrdio lepe vesti.

– Jeste, istina je da su ga probudili iz kome. Bili su mu roditelji tamo, kažu da je sve dobro – otkrio je Miljan i dodao:

– To je pomak, nije to sad ništa “vau”, ali za njegovo stanje to je velika stvar.

On u razgovoru nije skrivao svoje zadovoljstvo zbog toga što su šanse za ozdravljenje njegovog prijatelja sada povećane.

– Svi su srećni, bila je i Andreana, majka, otac, devojka. Presrećni smo! Idemo dalje, verujemo u lekare, oni daju sve od sebe, ima maksimalnu negu, maksimalnu brigu, ozbiljan tim stručnjaka je pored njega, od direktora centra do načelnika odeljenja svi se trude da bude najbolje. On je mlad momak i zdrav, tako da se nadamo najboljem – zaključio je Miljan.