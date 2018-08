Katarina Radivojević: Pogled mi je najomiljenije oružje jer su oči ogledalo duše

Povezane vesti



Glumica Katarina Radovijević kaže da je Srbija učinila veliki korak da se reši nasilje nad ženama i otkriva kako je ona prema nasilnicima postavila granice.

– Bilo je pokušaja ali nisam bila zlostavljana zato što sam poprilično ratoborne prirode – objašnjava za magazin “Scena” Radivojevićeva koja uporedo radi na nekoliko projekata ali mnoge drži u tajnosti.



– Trenutno se spremam za novu ulogu o kojoj ću pričati kada dođe vreme za to. Otkriću samo da puno treniram i da učim još jedan novi jezik – zagolicala je maštu Katarina ali nije želela da otkrije za koje tržište se radi to ostvarenje.

Predstava u kojoj igra sa Ninom Seničar i Marijom Vicković nosi naziv “Pogledi”, pa šarmantna glumica otkriva da li zavodi pogledom.

– Isključivo, to mi je najomiljenije oružje zato što sam sigurna da su oči ogledalo duše.

Za nju kažu da je najseksepilnija naša glumica.

– Upotrebila bih književniji izraz, a to je čulnost na vašem mestu. To je kompliment i hvala. Ne doživljavam svoju čulnost tako ozbiljno da bih je komentarisala. A na fizičkom izgledu radim ozbiljno, treniram po pet puta nedeljno. Različite vrste treninga, ples, teretana, kajak i stand up. Oko treninga vozim kajak leti, a ove godine sam savladala standup paddleboarding – rekla je Katarina za Scenu.