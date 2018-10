Kap koja je prelila čašu: Razlog zbog kog se razvodi Ana Nikolić

Povezane vesti



Rastanak, pomirenje pa opet rastanak Ane Nikolić i Stefana Đurića Raste nije iznenadio ljude koji ih poznaju jer oni za “Scenu” pričaju da je njihov brak kao veza dva tinejdžera. Oni otkrivaju da je rijaliti koji Nikolićeva planira da snimi, a u kojem će pred kamerama da smrša, bio inicijalna kapisla poslednje svađe, nakon koje je reper napustio porodični dom.

– Otkada su se prvi put rastali, kada su se i zvanično razveli, Ana i Rasta se non-stop svađaju i mire. Ovog puta posvađali su se oko Aninog rijalitija i sve je delovalo kao obična nesuglasica. Rasta smatra da joj takav vid eksponiranja ne treba, da ne shvata zašto bi o svom zdravstvenom problemu pričala pred svima i šetala u donjem vešu sa viškom kilograma, pokazivala strije i celulit. Ana je to shvatila kao atak na nju, iako svi dobro znaju da ona nije iskompleksirana te da se često šali na svoj račun. Poludela je jer je pomislila da će njega od toga biti blam i tako su sevnule varnice, a kako su oboje temperamentni, reči nisu birali. Posle toga Rasta je otišao iz stana.

Prema rečima izvora, Ana i Rasta se ludo vole, ali jednostavno ne mogu jedno s drugim.

– Novac koji je planirala da uloži u renoviranje kuće i album, biće uložen u produkciju. To je ogroman novac i Rasta joj je više puta rekao da razmisli o tome dobro jer projekat nije jeftin. Njen tim menadžera uveliko radi na organizaciji čitavog projekta, a snimanja počinju uskoro. Sa druge strane, Rasta je nastavio da živi po starom. On je požrtvovan otac i neizmerno voli Taru i brine o njoj, ali jednostavno starih navika ne može da se otarasi. On joj mnogo pomaže oko muzike, ali što se tiče rijalitija, tu je uzdržan – kaže izvor.

Ana nagovestila pomirenje.

Iako su se već nekoliko puta svađali i mirili, Ana i Rasta o poslednjoj svađi nisu u javnosti rekli ni reč. Međutim, Ana je fotografijom tri para obuće, od kojih je jedan ženski, jedan muški i jedan dečji, nagovestila pomirenje.

– Ne bi nas iznenadilo da se opet pomire, ali to ni za jedno ni za drugo ne bi bilo zdravo, kao ni za njihovu ćerkicu. Oni su kao rogovi u vreći i opet je pitanje dana kada će ponovo izbiti sukob između njih – kaže izvor.