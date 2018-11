Jelena Karleuša: U braku je bitno, pored strasti, seksa i ljubavi, nešto mnogo jače – porodica

Jelena Karleuša otkrila je da se ne plaši da će je njen suprug, fudbaler Duško Tošić, prevariti i zameniti nekom mlađom i zgodnijom devojkom i priznala da će pre ona to uraditi.

Atraktivna pevačica ne plaši se godina i kaže da će i za deceniju i po, kad bude imala 55, izgledati jednako dobro kao i sada.

– Za 15 godina vidim sebe kao atraktivnu ženu. Pretpostavljam da će medicina, tehnologija i univerzum učiniti sve da žene prestanu da stare i da svi zauvek izgledamo mlado – počela je Karleuša.

Na pitanje da li se pribojava da će je Duško, ukoliko ga uhvati kriza srednjih godina, zameniti mlađom ženom, Jelena kao iz topa odgovara da to nije moguće.

– Pa ko kaže da će on mene da zameni? Postoji kriza srednjih godina kod muškaraca, ali i kod žena. (smeh) Šta ako mene uhvati? Zameniću ja njega! Tako da ne znam zašto se meni ne postavi to isto pitanje. Zašto muškarci uvek da nalaze mlađe, a žene ne mogu mlađe muškarce? To je seksizam. Naravno da se plašim toga, ali plaši se i Duško. Sve dok se zajedno plašimo, znači da postoje ljubav i emocije. Čuvamo se tako što nismo non-stop zajedno, pa se uželimo jedno drugog – rekla je ona i dodala da je seks kao prevara jeftina stvar.