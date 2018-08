Jelena Karleuša: 40. rođendan u dalekoj Kini – belo, zlatno i stotine balona i ruža

Pevačica Jelena Karleuša dočekala je svoj jubilarni 40. rođendan u dalekoj Kini, a za tu priliku je obukla dugu belu haljinu dubokog dekoltea, sa zlatnim detaljima na širokom pojasu…

Kao i uvek sjano stilizovana, Jelena je pokazala kako je izgledala pre početka rođendanske proslave.

Zlatna slova kojima je ispisano “Srećan rođendan”, baloni i ružičaste ruže su samo naglasile njen izgled.

Jelena je pre toga pokazala i kako su joj rođendan čestitali suprug Duško Tošić i ćerke Nika i Atina:

Inače ovaj jubilarni rođendan se slavi i treći dan, pa je Jelena pokazala u kojoj toaleti se priprema za novu rundu slavlja:

Kao i kako izgledaju pokloni, restoran, trpeza…

