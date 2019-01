Jelena Jevremović: Tuga za tatom je neopisiva, nedostajanje beskrajno (video)

Povezane vesti



Miodrag Miki Jevremović preminuo je 13. januara 2017. godine. Kako se priseća njegova ćerka Jelena, dan uoči njegove smrti nebo je sijalo od vatrometa, dopirala je muzika sa svih strana, a one je bila najtužnija ćerka na svetu jer je taj svet napustio njen tata.

Mikijeva ćerka Jelena posetila je očev grob koji je sahranjen u Aleji velikana. Pevačica je na pomen došla sa sinovima Lazarom i Tadijom, majkom Sonjom Kulier i prijateljicom iz Valjeva. Pevačica je na očev grob položila 18 žutih ruža, baš kako glasi jedna od njegovih pesama.

– I nakon dve godine otkad me je tata napustio, njegov odlazak me boli istom snagom. Iako mi je kroz život osmeh oduvek bio zaštitni znak, od 2017. početak svake godine i praznici su mi propraćeni suzama. Ne volim patetiku, ali tuga za tatom je neopisiva, nedostajanje beskrajno. Na pomen sam mu odnela 18 žutih ruža i želim to zauvek da radim. Veoma volim njegovu pesmu pod tim nazivom i pratim osećaj koji me navodi da mu baš to cveće ostavim na grobu. Iako nije više sa nama, njegovo prisustvo osećam svakodnevno, a često mi se javlja i u snovima. Znam da je on moj anđeo čuvar i da će mi pomagati da kroz dalji život izbegnem stranputice… Zauvek će živeti u našim srcima kroz svoje pesme i dobra dela – rekla je Jelena Jevremović.

Jelena priznaje da joj Miki najviše nedostaje u vreme praznika, kao i u kafani. Naime, kada čuje njegove pesme u stanju da muzičarima ostavi poslednji dinar iz novčanika.

Nastavak pročitajte na sledećoj strani